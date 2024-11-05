ЕЭК и Узбекистан обменялись опытом антимонопольного регулирования цифровых рынков

Комиссия активно взаимодействует с Республикой Узбекистан, и опыт страны в сфере конкуренции и цифровизации представляет для Союза значительный интерес.

Под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максима Ермоловича состоялось совещание, посвященное формированию общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности электронных платформ. В ходе мероприятия был представлен опыт Республики Узбекистан как государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Максим Ермолович отметил, что блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии в 2024 году организована серия встреч, в рамках которых обсуждаются вопросы антимонопольного регулирования цифровых рынков, изучается опыт всех государств ЕАЭС. Комиссия активно взаимодействует с Республикой Узбекистан, и опыт страны в сфере конкуренции и цифровизации представляет для Союза значительный интерес.

Заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан Фаррух Карабаев выступил с презентацией, посвященной новым правовым рамкам антимонопольного регулирования цифровых платформ. Были подробно рассмотрены виды цифровых платформ, критерии определения их доминирующего положения и соответствующие требования и запреты, результаты предварительного анализа электронных торговых площадок, проведенного в Узбекистане. Отдельное внимание Фаррух Карабаев уделил антимонопольному комплаенсу и цифровизации антимонопольного регулирования.

Стороны договорились о проведении совместной работы в формате консультаций по вопросам разработки универсальных критериев установления рыночной власти и механизмов оценки деятельности цифровых платформ в целом. Помимо этого, запланировано проведение совместных тренингов и перекрестного повышения квалификации сотрудников для формирования у них дополнительных компетенций в цифровой сфере.

По итогам проведенных совещаний, а также с учетом дополнительного анализа исследований, законодательства и правоприменительной практики государств ЕАЭС и Республики Узбекистан как государства-наблюдателя при ЕАЭС Комиссия подготовит доклад и рекомендации.