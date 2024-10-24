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    Анонс: XII Kazakhstan HR-Forum 2024

    Готовы ли вы к революции в управлении персоналом?

    24 октября 2024 13:55, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    20 ноября 2024 года в Rixos Almaty пройдет главное событие года для всех, кто стремится быть на передовой HR-инноваций — XII Kazakhstan HR-Forum.

    Почему это нельзя пропустить?

    — Gen Z меняет правила игры! Как новое поколение трансформирует рынок труда и диктует свои условия.
    — Гибкость вместо лестниц. Как происходит переход от классических карьерных путей к индивидуальным решениям и предпринимательскому мышлению.
    — HR как движущая сила изменений. Как стратегический HR может стать ключом к успешному росту компаний.

    Что ждет участников?

    — Непрерывный поток идей. Вдохновляющие кейсы, мастер-классы и живые дискуссии с ведущими экспертами.
    — Звездные спикеры. Гуру HR-мира и бизнес-лидеры поделятся своим видением будущего управления персоналом.
    — Актуальные данные. По данным рейтинга С500 от Centras Group, расход на зарплаты в 2023 году вырос на 20%, в то время как производительность труда — всего на 6%. Почему так происходит и что с этим делать?
    — Нетворкинг и награды. Встречи с коллегами, участие в интерактивных сессиях и вечернем коктейле.

    Завершится форум награждением лучших специалистов в номинации «The Best HRD-2024» за вклад в развитие технологий и инновации в управлении персоналом.

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