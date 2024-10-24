Анонс: XII Kazakhstan HR-Forum 2024

Готовы ли вы к революции в управлении персоналом?

20 ноября 2024 года в Rixos Almaty пройдет главное событие года для всех, кто стремится быть на передовой HR-инноваций — XII Kazakhstan HR-Forum.

Почему это нельзя пропустить?

— Gen Z меняет правила игры! Как новое поколение трансформирует рынок труда и диктует свои условия.

— Гибкость вместо лестниц. Как происходит переход от классических карьерных путей к индивидуальным решениям и предпринимательскому мышлению.

— HR как движущая сила изменений. Как стратегический HR может стать ключом к успешному росту компаний.

Что ждет участников?

— Непрерывный поток идей. Вдохновляющие кейсы, мастер-классы и живые дискуссии с ведущими экспертами.

— Звездные спикеры. Гуру HR-мира и бизнес-лидеры поделятся своим видением будущего управления персоналом.

— Актуальные данные. По данным рейтинга С500 от Centras Group, расход на зарплаты в 2023 году вырос на 20%, в то время как производительность труда — всего на 6%. Почему так происходит и что с этим делать?

— Нетворкинг и награды. Встречи с коллегами, участие в интерактивных сессиях и вечернем коктейле.

Завершится форум награждением лучших специалистов в номинации «The Best HRD-2024» за вклад в развитие технологий и инновации в управлении персоналом.