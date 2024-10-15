Какие профессии будут востребованы в Казахстане?

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила перечень новых профессий, которые будут востребованы в стране.

По словам Жакуповой, есть три вида прогнозов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочный прогноз формируется по заявкам от действующих предприятий и предпринимателей, объявляющих вакансии, на основании которых определяется потребность. Долгосрочный прогноз включает информацию о будущих отраслях, которые появятся на рынке Казахстана, передает Zakon.kz.

«Мы готовы представить полный перечень новых профессий, которые будут востребованы в стране», — озвучила министр. Она сообщила, что в список входят такие профессии, как специалисты по искусственному интеллекту, работники в сфере АЭС, специалисты по блокчейн-технологиям, IT-дизайнеры, программисты, разработчики цифровых двойников.