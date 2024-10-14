По налоговым и таможенным вопросам можно проконсультироваться по видеосвязи

Процесс получения консультаций становится более простым, удобным и доступным.

C 14 октября консультации по налоговым и таможенным вопросам налогоплательщики и участники ВЭД могут получить в органах государственных доходов, обратившись по видеосвязи. Таким образом, процесс получения консультаций становится более простым, удобным и доступным, без необходимости посещения органов госдоходов, передает Учет.kz.

Для получения консультации по вопросам налоговых и таможенных услуг в окне сервиса в поле «Регион» выберите нужную область или город республиканского значения, по иным вопросам исполнения налоговых/таможенных обязательств — выберите КГД.

Режим работы: в будни (понедельник — пятница) с 9.00 до 18.30.