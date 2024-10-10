Безналичные транзакции казахстанцев за последние 5 лет выросли более чем в 10 раз

Сегодня все базовые финансовые услуги доступны в цифровом формате дистанционно

Представитель Национального банка РК рассказал, каких результатов удалось достичь благодаря развитию цифровых финансовых сервисов, передает Zakon.kz.

В ежегодном послании народу Казахстана Глава государства обозначил развитие финансовых технологий в качестве общенационального приоритета. Сегодня финансовый сектор Казахстана находится в авангарде цифровизации казахстанской экономики, заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на Central Asia Fintech Summit, который прошел в Алматы 8 октября.

«Достигнуты значимые успехи в обеспечении роста безналичной экономики, развитии цифровых банковских сервисов, сопряжении финансовых и государственных услуг с обеспечением их взаимного проникновения. За последние пять лет безналичные транзакции среди населения выросли более чем в десять раз и достигли внушительной доли в розничном товарообороте — 89%. Межбанковские платежные системы Национального банка обрабатывают порядка 88% всего безналичного оборота в стране, превысив символическую отметку в один квадриллион тенге совокупного оборота транзакций за девять месяцев текущего года», — заявил Акылжан Баймагамбетов.

Спикер подчеркнул, что сегодня все базовые финансовые услуги — онбординг клиента, открытие банковского счета, оформление кредита, совершение платежей и переводов, а также оказание госуслуг — доступны в цифровом формате дистанционно.

Кроме этого, на базе Нацбанка успешно функционирует сервис биометрической идентификации, посредством которого обрабатывается более 2,5 млн обращений ежемесячно. Однако с динамичным развитием инноваций также значительно расширяется ландшафт киберрисков и онлайн-мошенничества.

«В целях их предотвращения 22 июля текущего года совместно с участниками рынка и правоохранительными органами мы запустили Национальный антифрод-центр, который уже помог предотвратить мошенничества на сумму более 500 млн тенге и продолжает интенсивно развиваться. Можно с уверенностью сказать, что этот опыт служит примером успешного перехода к цифровым формам предоставления финансовых услуг. Наша задача — удерживать лидирующую позицию в регионе и продолжать развиваться в этом направлении», — говорит Акылжан Баймагамбетов

По словам зампредседателя Нацбанка, совместно с АРРФР и участниками рынка разрабатывается стратегия цифровизации финансовых регуляторов на ближайшие пять лет, которая объединяет все цифровые инициативы в единую концепцию Цифрового Национального банка в дополнение к запланированным регуляторным изменениям. При этом развитие платформенных бизнес-моделей не должно ограничивать граждан в их выборе, цифровые экосистемы должны быть открытыми. Ключевыми компонентами финансовой инфраструктуры, по его словам, выступают Национальная платежная система, платформа цифрового тенге, платформа OpenAPI, механизм цифровых согласий, система биометрической идентификации и антифрод-центр.

«Некоторые из этих решений уже функционируют, а некоторые, такие как цифровой тенге, платформа OpenAPI, антифрод-центр, запущены в прошлом году в пилотном режиме, и производится наращивание сервисов. К 2025 году будут завершены основные работы по формированию инфраструктуры. Частный сектор должен активно пользоваться всеми предоставляемыми на базе этой инфраструктуры возможностями, развивать конкурентные решения и сервисы, оказывать услуги гражданам и бизнесу», — считает Акылжан Баймагамбетов

Спикер указал, что ключевым принципом финансовой инфраструктуры должен стать равный доступ для всех участников рынка и равные возможности на основе единых и понятных для всех правил, в основе которых лежит человекоцентричная модель. В то же время высокотехнологичный рынок возможен только при наличии не менее высокотехнологичного регулятора. Поэтому основной вектор для развития — это построение data-driven центрального банка, который также требует перестройки основных бизнес-процессов самого национального банка.