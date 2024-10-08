Одним из приоритетов в работе судов Президент назвал применение современных технологий, в частности искусственного интеллекта.

Выступая на IX Съезде судей, Президент Казахстана отметил, что внедрение цифровых технологий позволило значительно упростить участие граждан в судебном процессе и повысило прозрачность деятельности суда. Также Токаев подчеркнул, что дистанционное судопроизводство позволило внедрить экстерриториальную подсудность по гражданским делам. В пример он привел онлайн-трансляции судебных дел, которые вызвали широкий интерес населения, передает Sputnik.

«Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта. Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что это новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

К тому же это вызывает интерес к профессии юриста и повышает правовую культуру, подчеркнул Токаев. Отдельно он остановился на внедряемых с 1 июля 2025 года трех новых кассационных судах — по уголовным, гражданским и административным делам.

«Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства права. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд», — подчеркнул Президент.

На мероприятии Токаев поддержал принятие нового Этического кодекса судьи. Этот документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе.