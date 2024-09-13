В Алматы полиция ликвидировала 4 сall-центра мошенников и задержала 52 подозреваемых
В полиции утверждают, что подозреваемые успели сделать более 2 тысяч звонков за границу, сейчас проверяется причастность к преступлениям в отношении казахстанцев.
Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД в городе Алматы ликвидировали четыре сall-центра. Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Силовики задержали 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Отмечается, что уже установлено совершение ими свыше 2 тысяч звонков за границу — гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая, передает Sputnik.
В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 sim-карт. В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев.
В МВД призвали граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников и выполнять несколько простых правил:
— Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера.
— Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей.
— Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы «безопасный» счет — не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону.
— Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому.
— Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты.
— Прежде чем принять решение, изучите все внимательно.
— И самое важное — устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket.