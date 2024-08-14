Подписан меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Азербайджанской Республикой

Он охватывает область информационной безопасности.

6 августа 2024 года Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики подписали меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности.

Целью меморандума является создание и развитие взаимной основы для сотрудничества между участниками путем обмена опытом в области информационной безопасности. Основные направления сотрудничества включают содействие в повышении квалификации специалистов по информационной безопасности, обмен знаниями и опытом противодействия киберугрозам.

Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК уверен, что это партнерство будет способствовать повышению уровня ИБ в обеих странах, создавая прочную основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения киберзащиты на международном уровне.