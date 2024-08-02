InDrive и Яндекс.Такси ограничат в междугородних перевозках?

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал также, что до конца текущего года 5 400 км дорог РК будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость движения транспорта.

В ходе заседания правительства с докладом об обеспечении безопасности на дорогах, состоянии транспортной инфраструктуры и дорожно-ремонтных работах выступил министр транспорта РК Марат Карабаев. По его словам, цифровизация повлияла на снижение популярности автобусных перевозок. Сегодня казахстанцам удобнее заказать машину через интернет-платформу. Однако в министерстве планируют исправить ситуацию. Ведется работа по контролю скорости транспорта. В прошлом году камеры на платных дорогах были интегрированы с системой ЕРАП. Автоматическое наложение штрафов за превышение скорости снижает количество нарушений водителями скоростного режима.

«Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростных требований, что составляет 37% от общего числа аварий. Камеры, установленные на платных дорогах, имеют возможность определить среднюю скорость. К примеру, на дороге Астана-Боровое зафиксирована средняя скорость движения транспортных средств 180 км в час, при этом по требованию не должна превышать 140 км/ч. Устанавливаемая средняя скорость повлияет на то, чтобы автобусное сообщение возобновилось. Водители такси нарушают предельную скорость и доезжают быстрее. Когда у нас будет средняя скорость, то разница будет небольшая у автобуса и легкового авто. Есть опыт стран, когда такого вида агрегаторы имеют право довозить на расстояние до 50 километров, не больше», — отметил Марат Карабаев.

Таким образом, на большие расстояния смогут возить пассажиров лишь автобусы, а агрегаторы такси не будут иметь возможности совершать поездки на расстояния свыше 50 километров.

«Небезопасной остается сфера частных автоперевозок: нормы по перевозке пассажиров не соблюдаются. Зачастую водители интернет-такси в погоне за прибылью без сна и отдыха находятся на дорогах. Не проходят медосмотр, техническое состояние транспорта не проверяется. Тем самым они подвергают риску жизни людей. В сезон отпусков, праздников, из-за нехватки рейсов и билетов такой транспорт становится особенно востребованным. Выявить и привлечь к ответственности „опасных“ таксистов затруднительно. Роль интернет-агрегаторов ограничена лишь распределением заказов. Со следующего года на них возлагается контроль за соблюдением требований перевозок. В этом также будут задействованы МЦРИАП, Минтруда, Минтранспорта и акиматы», — высказался о проблеме перевозок министр внутренних дел Ержан Саденов.

Он считает, что в качестве альтернативы Министерству транспорта и акиматам следует проработать вопросы развития междугороднего пассажирского транспорта с учетом сезонных потребностей — увеличения количества рейсов по востребованным маршрутам, удешевления стоимости проезда путем субсидирования, а также обязательного установления приборов контроля режима труда и отдыха. Одним из таких вариантов может стать введение Face ID для водителей интернет-платформ в качестве меры ограничения времени работы.