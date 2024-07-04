Казахстан и Китай углубляют сотрудничество в торговле, экономике и электронной коммерции

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев провел встречу с министром коммерции КНР Ван Вэньтао, который прибыл в Казахстан в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина.

На встрече рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, продвижения экспорта и электронной коммерции. Как подчеркнул министр торговли РК, эта встреча перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества носит важный характер, поскольку определяет ключевые направления в реализации достигнутых соглашений в торговой повестке. 2024 год является значимым для дальнейшего продвижения глобальной инициативы «Один пояс — один путь».

«На встрече в ноябре прошлого года мы говорили о достижении объема взаимной торговли до $40 млрд. Сегодня была сформулирована новая амбициозная цель по значительному увеличению товарооборота. Мы готовы удовлетворить потребности китайской стороны, предлагая гарантированные объемы стандартизированной продукции высокого качества. Самое важное — мы можем предложить надежное партнерство казахстанскому бизнесу, объединенное под эгидой компании по продвижению экспорта QazTrade и Национального института по развитию и продвижению несырьевого экспорта Экспортно-кредитного агентства», — сообщил Арман Шаккалиев.

Основной фокус работы с КНР направлен на развитие сотрудничества с каждой провинцией по принципу регионализации, с учетом отраслевой специфики и экономической составляющей. Этот подход уже апробируется с провинциями Сычуань, Цзянсу и СУАР.

«Мы уже наблюдаем положительные результаты по ключевым для Китая сельскохозяйственным товарам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт увеличился на 35,3%. Экспорт в провинцию Сычуань вырос почти на 30%, а в Цзянсу зафиксирован рост экспорта более чем в 10 раз. В сентябре этого года в Нанкине откроется крупный торговый центр „Центральная Азия — Цзянсу“», — говорит Арман Шаккалиев.

Важным направлением является продвижение товаров из Центральной Азии и интеграция продукции региона на Центральноазиатском онлайн-павильоне или торговой площадке формата C5+Китай на платформах электронной коммерции в Китае. Сотрудничество налажено с крупными маркетплейсами Китая — Alibaba.com в сегменте B2B и Jd.com в сегменте B2C.

«В рамках улучшения торгово-транспортной связанности с КНР мы предлагаем инициировать аналогичный региональный проект „Китай — Центральная Азия“, который охватит сферы электронной торговли, торговой связанности и улучшения доступа продукции ЦА на рынок КНР. Здесь предлагается рассмотреть привлечение в качестве партнеров и их ресурсов с китайской стороны China Exim Bank и с нашей стороны — QazTrade, который окажет методическую и консультативную поддержку в реализации этого проекта в партнерстве с коллегами из КНР», — подчеркнул Арман Шаккалиев.

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао отметил, что в рамках визита Министерство коммерции КНР подпишет с правительством Казахстана дорожную карту, охватывающую такие отрасли, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и другие: «В рамках нашего сотрудничества по электронной коммерции мы можем создать рабочую группу по этому направлению в рамках нашего подкомитета. Мы также готовы тесно сотрудничать с компанией QazTrade, оказывая содействие казахстанским экспортерам на китайском рынке. При нашем министерстве действует Бюро развития торговли, которое будет выполнять практические задачи в рамках этого сотрудничества».

В завершении Арман Шаккалиев отметил, что Казахстан намерен продолжить участие в Шанхайской выставке и выразил благодарность Министерству коммерции КНР за содействие и поддержку в организации участия казахстанских компаний.