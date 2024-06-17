Минцифры посетил министр науки и ИКТ Республики Корея

Ли Чон Хо и Жаслан Мадиев обсудили вопросы взаимного сотрудничества по обмену опытом в сфере электронного правительства.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречу с министром науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея доктором Ли Чон Хо (Lee Jong Ho). В ходе встречи обсуждались вопросы взаимного сотрудничества по обмену опытом в сфере электронного правительства, использования искусственного интеллекта, развития IT-сферы и аэрокосмической отрасли.

Исполняющий обязанности председателя правления АО «НИТ» Дмитрий Мун презентовал компоненты электронного правительства и казахстанские Govtech решения, такие как мобильное приложение eGov mobile, Smart Bridge и Smart Data Ukimet, раздел «Жизненные ситуации», проактивные услуги, цифровые документы и др.

В настоящее время в мобильном приложении eGov mobile доступно 33 цифровых документа и 1067 сервисов, которыми ежемесячно активно пользуется более 5 млн граждан. Общее количество пользователей приложения насчитывает порядка 9 млн пользователей.

Министр науки и ИКТ Республики Корея доктор Ли Чон Хо отметил, что МЦРИАП находится в центре инноваций и преобразований в Казахстане, включая политику в области электронного правительства и аэрокосмической промышленности.

Сотрудничество Казахстана с Республикой Кореей в области цифровизации активно развивается на протяжении последних пяти лет. Также Минцифры тесно сотрудничает с компанией National Information Society Agency (Республика Корея). В прошлом году глава NIA высоко оценил проект «Цифровая карта семьи».