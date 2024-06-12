Принести барана в жертву теперь можно онлайн

ДУМК сообщает о запуске сайта Qurban2024.kz.

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт Qurban2024.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения. ДУМК по случаю священного праздника Курбан-айт призвало всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию. В целях оптимизации обряд для казахстанцев, как и в прошлом году, будет проводиться в офлайн- и онлайн-формате, передает Liter.kz.

Онлайн-заказчики могут через сайт выбрать жертвенное животное и оплатить услугу. Овец и коз может принести в жертву один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов — один или семь человек вместе. В случае успешного заказа на телефон поступит SMS-сообщение, а после жертвоприношения — фото- и видеоотчет с животным.