HONOR представила ESG-отчет по экологическому менеджменту за 2023 год

Выбрав концепцию ориентированного на человека устойчивого развития, HONOR стремится к инновационному, открытому и инклюзивному ведению бизнеса.

Глобальный технологический бренд HONOR представил отчет за 2023 год об экологическом, социальном и корпоративном управлении, подчеркнул успехи в расширении прав и возможностей молодежи, программе доступности «Технологии во благо», а также экологических инициативах.

Устойчивое развитие с помощью технологических инноваций

Компания HONOR понимает стратегическую важность устойчивого развития, охватывающего семь ключевых областей: охрану окружающей среды, технологии во благо, конфиденциальность, расширение прав и возможностей молодежи, корпоративную социальную ответственность поставщиков, развитие сотрудников и ответственное управление.

«Выбрав концепцию ориентированного на человека устойчивого развития, HONOR стремится к инновационному, открытому и инклюзивному ведению бизнеса. Мы стараемся выйти за рамки и создать новый интеллектуальный мир для всех», — прокомментировал Джордж Чжао, CEO HONOR.

Платформа для молодых талантов и международная премия дизайна

Международная премия HONOR Talents стала платформой для молодых талантов по всему миру. За последние четыре года на конкурс подано 25 000 заявок из 40 стран и 240 университетов. В 2023 году интерактивная художественная инсталляция «Что происходит в камне», созданная Юань Ши из CAFA, была удостоена первого места. Она знакомит зрителей с династией Хань в интригующем формате на стыке культуры и технологий.

Программа доступности «Технологии во благо»

HONOR продолжает разрабатывать технологии и продукты, ориентированные на человека. Для удовлетворения потребностей пожилых пользователей, а также людей с ослабленным зрением и слухом, компания предлагает решения на базе технологий искусственного интеллекта, включая генерацию ИИ-субтитров в режиме реального времени и чтение с экрана.

К концу 2023 года инженеры компании разработали и внедрили 26 проектов, которыми воспользовалось более 4,66 миллиона человек с ограничениями по зрению, а количество пользователей технологий помощи слабослышащим превысило 940 тысяч.

«HONOR придерживается принципов открытого сотрудничества в текущих и будущих разработках программы „Технологии во благо“. Используя синергию между искусственным интеллектом на устройстве и в облаке, мы раскрываем потенциал ИИ в ESG и других областях», — заявил CEO HONOR Джордж Чжао.

Использование чистой энергии достигло 8%

При разработке стратегии корпоративного управления HONOR принимает во внимание изменения климата и планирует достигнуть углеродно-нейтральной деятельности к 2045 году. Уже сейчас компания приложила значительные усилия по сокращению выбросов углекислого газа в продуктах, производстве и других операциях. С 2023 года HONOR перешла на использование экологически чистой энергии, потребление которой уже в первый год составило 8% от общего объема.

Компания HONOR достигла значительных успехов в повышении экологичности продукции и производства. Центры исследований и разработок оптимизировали дизайн продуктов, выбор материалов, смогли повысить долговечность и эффективность устройств. Это обеспечило для 128 смартфонов и планшетов соответствие экологическому сертификату CQC, что означает сокращение выбросов парниковых газов примерно на 876 тонн. Кроме того, реализованные в 2023 году изменения в упаковке продуктов сократили выбросы углекислого газа еще на 650 тонн.

Индустриальный парк HONOR Intelligent Manufacturing признан «зеленой» фабрикой национального уровня. Ожидается, что построенная для обеспечения энергией станция ежегодно будет вырабатывать 700 000 кВт/ч чистой электроэнергии.

С точки зрения экологичности операционной деятельности HONOR перешла на безбумажную работу в офисах и офлайн-магазинах, добившись в 2023 году сокращения потребления печатной продукции, эквивалентного спасению 108 сосен Массона от вырубки. Кроме того, в 2023 году проекты HONOR в области экологического менеджмента получили признание множества авторитетных отраслевых организаций, включая Fortune China Best Designs и Bloomberg Green ESG 50.