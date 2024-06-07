Starlink обеспечил интернетом сельские школы в Карагандинской области

Высокоскоростной интернет доступен в отдаленных школах.

Высокоскоростной интернет начали подключать в сельских школах Карагандинской области. На сегодняшний день 42 учебных заведения, включая отдаленные аулы, обеспечены качественной интернет-связью благодаря технологиям Starlink. До конца июля высокоскоростной интернет будет доступен еще в 64 школах региона, передает Liter.kz.

«Starlink предоставляет альтернативу для жителей сельской местности, где нет доступа к оптоволоконной или мобильной связи, позволяя увеличить скорость интернета до оптимальных параметров. Это означает, что педагоги и ученики смогут пользоваться всеми цифровыми ресурсами без ограничений. Учителям больше не придется тратить часы на поиск сигнала для загрузки электронного журнала», — сообщили в акимате региона.

Преимущества спутниковой системы уже оценили в Кокпектинской общеобразовательной школе, где скорость интернета достигала всего 8 Мбит/с. Теперь она увеличена в десять раз.

«Раньше из-за низкой скорости учителям и ученикам невозможно было одновременно подключаться к интернету для работы. Теперь эта проблема решена. Учителя могут использовать любые цифровые образовательные ресурсы и проводить видеоуроки в любое время без задержек. Всего проектом будет охвачено около 8,5 тыс. детей. Технология Starlink будет использоваться до тех пор, пока в сельскую местность не проведут волоконно-оптические линии связи», — говорится в сообщении.

По национальному проекту «Доступный интернет» до 2027 года планируется строительство волоконно-оптических линий связи в 164 населенных пунктах области, что позволит довести скорость интернета в сельских школах до максимальных показателей.

Подключение школ к спутниковому интернету осуществляется в рамках пилотного проекта. Однако распространение Starlink среди частных пользователей в Казахстане оказалось под вопросом в связи с отказом SpaceX размещать шлюзовую станцию в Казахстане. Об этом стало известно на конференции PROFIT Telecom Day 2024.