AdvantiX group рассказала о методах повышения операционной эффективности и комплексных подходах к миграции на SAP S/4HANA

22 мая прошло крупнейшее событие, посвященное возможностям современных технологий SAP для повышения эффективности бизнес-процессов — SAP Discovery Day Almaty.

Мероприятие собрало топ-менеджмент и экспертов ведущих компаний Казахстана и других стран. Участники форума обсудили реальный опыт применения передовых технологий SAP в ключевых отраслях экономики и варианты развития ПО в сфере искусственного интеллекта, которые способствуют эффективности, устойчивости и масштабированию бизнеса.

Анна Саргина, главный архитектор AdvantiX group, и Николай Ситников, координатор портфеля продуктов и евангелист Process Mining, выступили с докладом «Синергия корпоративной архитектуры и процессного превосходства при переходе на SAP S/4HANA: SAP Signavio, SAP LeanIX и SAP BTP».

Эксперты подробно рассказали о методах и инструментах, позволяющих обеспечить наиболее мягкий и безболезненный переход на SAP S/4HANA с поддержкой концепции Clean Core (минимальная кастомизация). В дополнение были затронуты ключевые аспекты повышения операционной эффективности: управление процессами (Process Management), анализ их выполнения (Process Mining), а также управление корпоративной архитектурой предприятия, которое обеспечивает гармонизацию всех процессов компании, выравнивание ИТ-ландшафта, эффективную работу с данными, технологическими рисками, интеграционной архитектурой и помогает сделать взвешенный выбор при переходе от монолита к микросервисам.

Спикеры уделили внимание комплексному подходу в работе с SAP Signavio, SAP LeanIX и SAP BTP, озвучили важные критерии при выборе варианта перехода на SAP S/4HANA, а также представили опыт и возможности команды AdvantiX group в целях повышения операционной эффективности бизнеса на примере ранее выполненных проектов.

«Комбинация огромного опыта, адаптации наиболее инновационных подходов и инструментов позволит нашим клиентам с максимальной эффективностью пройти сложные трансформационные процессы в компании, повысить качество управление ИТ-активами и вывести процессы на качественно новый уровень», — подчеркнул Тимур Гейдаров, исполнительный директор AdvantiX group.