Биометрическая идентификация ЭСФ: ошибка в массовой рассылке КГД

КГД приносит извинения за причиненные неудобства.

17 апреля произошла массовая рассылка сообщений о необходимости сотрудникам компаний проходить биометрическую идентификацию при выписке ЭСФ на веб-портале от ИС ЭСФ в личном кабинете. Однако ранее в КГД сообщалось, что биометрическая идентификация при выписке ЭСФ вводится в рамках пилотного проекта и проходить ее будет необходимо только компаниям с высокой степенью риска по СУР (в соответствии с подпунктами 4), 5) пункта 5 статьи 136 и статьи 137 Налогового кодекса), а также при регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ при подписании Соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя налогоплательщика. В этом случае документу присваивается статус «Ожидает биометрической идентификации», и пройти биометрию на портале ИС ЭСФ необходимо уполномоченному сотруднику, ключом которого подписан ЭСФ, передает Учет.kz.

Впоследствии Комитетом госдоходов была предоставлена дополнительная информация, где разъяснялось, что разосланное компаниям сообщение «носит тестовый характер и не подлежит исполнению». КГД приносит извинения за причиненные неудобства.