Китайская компания построит в Казахстане ветряные станции на миллиард долларов

Казахстан заинтересован в привлечении лучших международных технологий и практик в сфере возобновляемой энергии.

В рамках рабочего визита в КНР глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, передает Sputnik.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о работе дочерней компании China Power International Holding в Казахстане. За последние пять лет был создан ветроэнергетический проект в Жанатасе, а также построена солнечная электростанция в Караганде.

Кроме того, глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний Лю Миншэн рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 гигаватт в Жамбылской и Павлодарской областях. Ориентировочный объем инвестиций — более 1 миллиарда долларов. Лю Миншэн также сообщил о намерении изучить перспективы осуществления крупномасштабных гидроэнергетических проектов и строительства парогазовых турбин в Казахстане.