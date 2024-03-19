«Закон и Порядок» через цифровые решения

В МВД прошел форум на тему «Digital Police Day.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в приветственной речи отметил, что реализация более 30 цифровых документов и использование их среди населения произошла благодаря участию органов полиции.

«Уже более 60% транзакций по перерегистрации авто проходит онлайн. Есть возможность перевыпуска водительских прав онлайн, внедряем селф-сервис для выпуска удостоверений личности и, надеюсь, сфера применения будет расширяться. Именно зрелая цифровая инфраструктура органов внутренних дел является одним из ключевых факторов этого успеха», — отметил глава Минцифры.

Представители полицейского ведомства рассказали гостям о применении современных технологий в повседневной деятельности полицейских, обеспечении безопасности, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности — одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел.

«Сейчас у нас активно проводится процесс дебюрократизации и оптимизации отрасли. Внимание сотрудников полиции направлено на профилактику правонарушений и преступлений, на выполнение своих главных обязанностей. Цифровые решения не только помогают в повышении эффективности работы стражей порядка по обеспечению безопасности граждан, но и дисциплинировании потенциальных нарушителей», — отметил глава МВД.

Также Багдат Мусин поделился, что на сегодняшний день процесс регистрации залога автотранспорта и снятия залога не является государственной услугой и осуществляется Управлениями административной полиции в явочном порядке в бумажном формате, за исключением нескольких банков, где процесс реализован в мобильных приложениях.

«Для регистрации залога (снятия залога) необходимо прийти с письмом банка в Управление административной полиции и сдать документы в окошко. При этом имеются коррупционные риски, т. к. текущими правилами установлены сроки регистрации в два рабочих дня, но на практике сотрудники полиции могут провести регистрацию быстрее. Поэтому предлагается внести услугу в Реестр госуслуг и реализовать ее в спецЦОН, что позволит ускорить процесс. Все это за одно обращение в течение одного дня. Кроме того, снизятся коррупционные риски за счет исключения посещения населением и бизнесом Управлений административной полиции, а также снижение нагрузки на сотрудников полиции», — рассказал Министр.

Также собравшимся продемонстрировали возможности использования искусственного интеллекта по обеспечению безопасности граждан и охране правопорядка. Это — сплошное видеонаблюдение в учреждениях УИС и служебных помещениях, смарт-жетоны, тревожные кнопки, омниканальная система приема сообщений и система «Қорғау», которая помогает выявлять нарушителей ПДД.

Подробно рассказали о проекте CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. Полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокировано уже свыше 44 млн звонков. Это позволило сократить количество пострадавших в 2,5 раза. Кроме того, на стадии вывода за пределы страны заблокировано порядка 246 млн тенге, а также обеспечено возмещение ущерба на сумму 850 млн тенге.