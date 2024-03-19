Облачный провайдер Servercore объявил о сотрудничестве с компанией HWG Sababa в Узбекистане

HWG Sababa работает на рынке B2B security решений с 2008 года.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о реализации совместного проекта с компанией HWG Sababa, поставщиком B2B-решений в сфере кибербезопасности. Servercore позволил партнеру за семь дней перенести IT-инфраструктуру от зарубежного провайдера и развернуть ее в дата-центре в Узбекистане.

HWG Sababa работает на рынке B2B security решений с 2008 года. Бизнес компании начался с развития SOC-сервисов в Италии, затем был взят курс на постепенное расширение продуктового портфолио и географического присутствия. Признавая экономический потенциал и разнообразие возможностей для развития бизнеса в регионе, HWG Sababa выбрала Узбекистан в качестве основного хаба в Центральной Азии.

С 2022 года компания полноценно присутствует на рынке Узбекистана с представительством в Ташкенте и реализует проекты с учетом регионального ландшафта угроз, требований регуляторов и доступных технологий на рынке. Для стабильной работы SaaS-сервисов компании, а также хранения и обработки данных, которые они генерируют, необходима надежная IT-инфраструктура.

До выхода на рынок Центральной Азии основные сервисы HWG Sababa были размещены у зарубежного провайдера без локального присутствия в регионе. Однако законодательство Республики Узбекистан в области хранения и обработки персональных данных обязывает бизнес хранить данные на территории страны.

При миграции IT-инфраструктуры из облачной платформы зарубежного вендора к провайдеру с присутствием в Узбекистане компании HWG Sababa было важно, чтобы поставщик IT-услуг предоставлял мощные облачные сервисы с удобной системой управления ресурсами и соблюдал местное законодательство в сфере хранения и обработки персональных данных. Также компания рассматривала исключительно модель оплаты, при которой баланс списывается только за использованные ресурсы в облаке.

«Когда мы вышли на рынок Узбекистана, выбор подходящих нам провайдеров IT-инфраструктуры оказался небольшим. Большинство поставщиков не могли предложить сервис „под ключ“: нам пришлось бы самостоятельно арендовать стойки, закупать оборудование и поддерживать отказоустойчивость IT-инфраструктуры. Также многие компании предлагали VPS/VDS с небольшой мощностью, подходящей только для размещения сайтов. Нам же требовались вычислительные мощности для обработки данных гораздо большего объема», — рассказал Михаил Стеблин, технический директор HWG Sababa в Центральной Азии.

Для решения задач партнера Servercore предоставил HWG Sababa пул виртуальных машин произвольной конфигурации с моделью оплаты pay-as-you-go. При этом у компании была возможность предварительно протестировать возможности облачной платформы провайдера. По итогам тестирования было принято решение о продолжении сотрудничества.

«Многолетняя экспертиза команды Servercore в реализации сложных технических проектов и эффективная совместная работа компаний позволила HWG Sababa развернуть IT-инфраструктуру в нашем облаке в сжатые сроки. Также мы смогли решить задачу относительно соблюдения местного законодательства в сфере хранения и обработки данных: наши услуги доступны на базе локальных дата-центров, а все сервисы Servercore в Узбекистане успешно прошли сертификацию PCI DSS. Мы рады плодотворному сотрудничеству с компанией HWG Sababa и надеемся и дальше поддерживать партнера с масштабными задачами в области IT-инфраструктуры», — прокомментировал Камол Каримов, менеджер по развитию бизнеса Servercore.

В настоящее время у HWG Sababa развернут ряд SaaS-сервисов в Servercore, включая пилотную версию платформы обучения сотрудников компаний принципам кибербезопасности. Также в облаке размещены файрволы для защиты данных от DDoS-атак и Postfix.

«Сейчас мы работаем на рынке Узбекистана в формате стартапа, который много экспериментирует. Нам критически важно быстро запускать виртуальные машины, тестировать различные облачные сервисы под разные задачи и оперативно утилизировать вычислительные ресурсы при необходимости — без дополнительных расходов. Гибкость решений Servercore и возможность оплаты только за потребляемые ресурсы позволяет нам оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру. В будущем у нас есть планы по расширению бизнеса в Республике Узбекистан, и мы готовы сотрудничать с Servercore по новым проектам», — добавил Михаил Стеблин.