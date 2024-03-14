Анонс: семинар от Массачусетского технологического института

Он будет посвящен теме модернизации электроэнергетической инфраструктуры.

18-19 марта на площадке Nazarbayev University пройдет двухдневный семинар от Массачусетского технологического института «MIT — Kazakhstan EnergyTech Hub: Technology For Sustainable Future».

В первый день семинара будут обсуждаться ключевые аспекты энергетической стратегии Казахстана: разработка эффективной политики модернизации тепловой и электроэнергетической инфраструктуры с акцентом на самые передовые стратегии финансирования, переход к более чистым источникам энергии, цифровизация электросетей.

Во время презентаций эксперты поделятся опытом Техасской энергетической системы и сделают обзор региональных и глобальных тенденций энергетического перехода, а также приведут экспертные комментарии ведущих финансовых учреждений о подходах к проектному финансированию. В дискуссиях планируется обсудить передовые технологии, такие как производство геотермального тепла, улавливание углерода и производство синего/зеленого водорода.

Второй день посвятят развитию конкурентоспособного и дифференцированного Центра инноваций и предпринимательства в Казахстане с упором на EnergyTech и CleanTech. Ведущие профессора объяснят стратегии и концепции, основанные на богатом опыте Массачусетского технологического института в Бостоне и на Кендалл-сквер.

В рамках семинара также выступят ведущие компании венчурного капитала, стартапы в энергетическом секторе и акселераторы стартапов из промышленно развитых городов, таких как Бостон, Хьюстон и Нью-Йорк.

В интерактивной сессии примут участие местные технологические стартапы из Казахстана, студенты Executive MBA MIT и специалисты отрасли. Семинар пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн.

Темы, которые будут охвачены в рамках семинара:

— «Обзор предпринимательства и инноваций MIT: Глобальный энергетический переход», Доктор Роберт Стоунер, директор MIT Energy Initiative и Центра технологий и дизайна Tata.

— «Глобальные энергетические тенденции и дорожная карта для Казахстана», Доктор Пабло Мартинес, научный сотрудник MIT Energy Initiative. Доцент-исследователь Universidad Pontificia Comillas. Советник по газу и электричеству Флорентийской школы регулирования European University Institute.

— «Лучшие практики Техасского ERCOT», Доктор Венкат Тирупати, P.E, вице-президент, DevOps и трансформации сетей.

— «Макроэкономический обзор устойчивой энергетики в глобальном масштабе и в Центральной Азии». Доктор Роберто Ригобон, профессор Школы менеджмента Слоана Массачусетского технологического института, и доктор Алексей Макарин, доцент кафедры прикладной экономики, Школа менеджмента Слоана Массачусетского технологического института.

— «Фонды прямых инвестиций/инфраструктуры, финансирующие энергетический переход», Доктор Ахмед Эль Щербини, вице-президент Фонда энергетического перехода, Copenhagen Infrastructure Partners.

— «Последние достижения в области геотермальных технологий от SLB, возможности для Казахстана», Тунка Аликая, Venture Building and Development, SLB. Менеджер по буровым работам, Celsius Energy.

— «Обзор развертывания и возможностей технологий CCUS и H2», Прасад Сумант, советник по корпоративному планированию, Exxon Mobil Corporation, а также Илья Аранович, директор Lummus Technology, и Аллен Сяо, Технический комитет ESG Института CFA Международный консультативный совет CFA Китая.

— «Обзор экосистемы предпринимательства и инноваций MIT/ Предложение региональной программы акселератора предпринимательства для Казахстана», Доктор Фил Бадден, старший преподаватель и дипломатический советник REAP, Школа менеджмента Слоана Массачусетского технологического института.

— «Инновации и предпринимательство в энергетическом секторе, Премия MIT Clean Energy Prize», Тод Хайнс, старший преподаватель Массачусетского технологического института, соучредитель Climate Scale-Up, соучредитель Clymate Studios.

— «NewLab — Сообщество стартапов, экономическое развитие и климатические технологии», Брэндон Кортс, директор по членству/ руководитель направления стартапов, NewLab.

— «Сотрудничество Бостона и Хьюстона через TEX-E, Martin Trust Center и Greentown Labs», Бен Солтофф, строитель экосистем/ предприниматель по месту жительства (EIR), Трастовый центр Мартина по предпринимательству Массачусетского технологического института.

— «Стартап MIT, Amogy, аммиак в энергетической промышленности», Доктор Стоун Чжан, директор по передаче технологий и стратегическому лицензированию, Amogy.

— «Управление портфелем венчурных инвестиций в размере 700 миллионов долларов США в Tough Tech/Energy Tech», Кеннет Чу, директор Vickers Ventures Partner.

Мероприятие организовано АО «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан» при поддержке Министерства энергетики РК в сотрудничестве с Nazarbayev University. Семинар станет одним из знаковых событий в сфере теплоэнергетики и инновационных технологий, а также послужит платформой̆, объединяющей MIT и казахстанские ВУЗы, энергетические компании Казахстана и США, международных инвесторов и предпринимателей̆ в IT-сфере.

Для участия необходимо пройти регистрацию https://forms.gle/A1VCp4DvRkd4LHaK7.