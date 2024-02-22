ЕЭК утвердила все документы для запуска механизма с применением навигационных пломб

Со стороны стран ЕАЭС также завершаются мероприятия, необходимые для начала практической реализации Соглашения.

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 20 февраля утверждены два порядка, связанные с применением навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок в Евразийском экономическом союзе. Это последние из документов, необходимых для запуска соответствующего механизма.

Один документ — порядок совершения действий национальных операторов, уполномоченных операторов (органов) и контролирующих органов, задействованных при снятии навигационных пломб в пути следования (перевозки) по территориям государств — членов ЕАЭС без прекращения наблюдения за объектом отслеживания и их последующем наложении, а также случаи, при которых навигационная пломба может быть снята в пути следования (перевозки) без прекращения наблюдения за объектом отслеживания. Второй — порядок совершения действий национальных операторов, уполномоченных операторов (органов) и контролирующих органов, задействованных при замене навигационной пломбы в пути следования (перевозки) объекта отслеживания по территориям государств — членов ЕАЭС, и случаи, при которых допускается замена навигационной пломбы в пути следования (перевозки) объекта отслеживания.

Напомним — в апреле 2023 года вступило в силу Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Оно направлено на минимизацию мер госконтроля при перевозках товаров (транзите, экспорте и в рамках взаимной торговли) и обеспечение их законного оборота на территории Союза. Соглашением предусмотрено поэтапное введение отслеживания с учетом категорий товаров и видов транспорта, которыми они будут перемещаться. Такой подход обеспечивает мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым, отвечающим современным требованиям условиям работы.

«Использование указанной технологии в странах нашего Союза позволит на расстоянии сотен и тысяч километров в онлайн-режиме наблюдать за транспортом, — подчеркнул директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров, — и фиксировать каждое незаконное действие с товарами, находящимися в опломбированном грузовом отсеке, если они будут иметь место. За счет применения навигационных пломб обеспечивается прозрачность перевозок».

Соглашение и нормативные акты по его реализации, включая последние порядки, готовились Комиссией совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также деловым сообществом стран Союза. При этом учитывался уже имеющийся в государствах-членах опыт, полученный в ходе реализации пилотных проектов по применению навигационных пломб.

Со стороны стран ЕАЭС также завершаются мероприятия, необходимые для начала практической реализации Соглашения. Сейчас стороны оценивают свою готовность к началу отслеживания грузоперевозок с применением навигационных пломб — завершают интеграцию информсистем, подготовку актов на национальном уровне, определяют тарифы и т. д. После завершения всех необходимых мероприятий на национальном уровне государства Союза проинформируют о готовности к началу отслеживания Комиссию, которая, в свою очередь, примет распорядительный акт о дате начала практического применения Соглашения в Союзе.