Мусин отреагировал на поручения Токаева

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК после расширенного заседания правительства высказался о поручениях президента Касым-Жомарта Токаева.

Мусин уточнил, что президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей цифровизации отраслей и сфер. Более точное и эффективное налоговое администрирование, развитие логистической отрасли, контроль строительства, контроль ситуации по ЖКХ, цифровая платформа для мониторинга инвестпроектов — это всего лишь часть задач, которые необходимо реализовать в кратчайшие сроки, передает Zakon.kz.

По словам министра, по каждой отрасли будет составлена карта цифровой трансформации с уклоном на повышение эффективности и с видением, как изменится та или иная сфера в ближайшее время с помощью применения технологий.

«Президент четко подчеркнул, что цифровизация — эффективный механизм в борьбе с коррупцией. Мы совместно с коллегами предложим проекты и изменения текущих процессов для большей прозрачности. Применение искусственного интеллекта по поручению главы государства должно стать подспорьем в новейших подходах решения проблем во всех сферах, начиная от социальной сферы (здравоохранение, образование) и заканчивая логистической (энергетической). Но для развития этой новации в нашей стране по поручению президента будут собраны данные во всех отраслях», — сказал Багдат Мусин.

Кроме того, будет реализован амбициозный проект по созданию суперкомпьютера с доступом всем ИИ энтузиастам.

«Немаловажное значение имеет поручение по либерализации всех отраслей, где имеется монопольное положение. Это напрямую касается отрасли мобильных операторов. Только через демонополизацию и системные шаги в сторону либерализации способны подействовать на улучшение качества и справедливое тарифообразование. Мы уже подготовили и работаем вместе с депутатами над законопроектом, который направлен на усиление конкуренции в отрасли связи», — высказался глава МЦРИАП.