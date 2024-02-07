Президент: бороться с коррупцией поможет цифровизация

Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора и экономики в целом, все еще остается коррупция.

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем расширенном заседании правительства. И, несмотря на то что в этом деле произошли положительные сдвиги, нужно продолжать работать, в частности — внедрять цифровые технологии.

«Сейчас в строительной отрасли функционирует несколько информационных систем. Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого „окрашивания“, денег с помощью цифрового тенге. В настоящее время реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность. Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере», — сказал Президент.