Великобритания предлагает Казахстану развивать совместные проекты в ВИЭ

Британская сторона презентовала Программный фонд Великобритании по климату, энергетике и водной безопасности для Центральной Азии

Правительство Великобритании готово развивать совместные с Казахстаном проекты в направлениях возобновляемой энергетики. Об этом стало известно во время встречи министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с послом Великобритании Кэтрин Лич и делегацией Великобритании по вопросам климата в Центральной Азии, передает Sputnik.

«В рамках встречи британская сторона презентовала Программный фонд Великобритании по климату, энергетике и водной безопасности для Центральной Азии с общим объемом финансирования в 19-20 млн фунтов на 3-х летний период», — говорится в сообщении.

Также британская делегация ознакомилась с планами Казахстана по постепенной декарбонизации экономики в рамках целей Стратегии достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

«Озвученное президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках COP-28 в декабре 2023 года решение о присоединении Республики Казахстан к Глобальному обязательству по метану значительно расширяет возможности для привлечения финансирования низкоуглеродных технологических проектов», — говорится в сообщении.

Британская сторона отметила важность и своевременность присоединения Казахстана к данной глобальной инициативе.

Ранее в Минэнерго утверждали, что уже в ближайшие 10 лет ВИЭ станут драйвером снижения цены на электроэнергию.

Сейчас в республике действует более 200 электростанций, из которых 146 представляют собой ВИЭ. По итогам прошлого года они выработали 112 млрд киловатт-часов, а дефицит составил 3 млрд киловатт-часов. Согласно прогнозам министерства к 2030 году дефицит электроэнергии вырастет до 6 ГВт.