Минобороны Казахстана провело испытания отечественных дронов

Продукцию собственного производства на испытания представили сразу несколько компаний оборонно-промышленного комплекса.

Массовое тестирование беспилотников отечественного производства провели на полигоне воинской части Сил воздушной обороны, сообщили в Минобороны Казахстана. В ведомстве отметили, что это первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд вооруженных сил. Сразу несколько предприятий отечественного ОПК откликнулись на запрос министерства обороны по производству военных дронов, передает Sputnik.

Оценку казахстанским разработкам на соответствие беспилотников летно-техническим требованиям дает специальная комиссия, в составе которой — офицеры департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генштаба и Сил воздушной обороны. Вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты.

«Эти беспилотники создали отечественные производители, причем за короткое время. Конечно, требуются доработки. И, тем не менее, начало хорошее», — отметил офицер департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генштаба полковник Ержан Жакашев.

Компании постарались учесть все требования и запросы военных. Минобороны сможет серьезно сэкономить, если возьмет на вооружение дроны отечественного производства, считают в ведомстве.

«У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов», — поделился представитель производителя Айбек Ахыш.

Комиссия проанализировала работу всех представленных образцов и представила производителям рекомендации по доработке и дополнению моделей беспилотников.