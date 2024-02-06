Алматинские автовладельцы могут получить документы, оформленные онлайн, без посещения спецЦОНов

В прошлом году через специализированные отделы обслуживания населения Алматы было оказано порядка 1,3 млн государственных услуг.

С начала 2024 года алматинские автовладельцы имеют возможность получить документы, оформленные онлайн, без необходимости посещения специализированных центров обслуживания населения. Как уточнили в госкорпорации «Правительство для граждан», новый сектор для выдачи готовых документов, оформленных в онлайн-формате, начал функционировать на втором этаже здания Ауэзовского ЦОНа по адресу г. Алматы, ул. Жандосова, 51, передает Zakon.kz.

Здесь автовладельцы могут получить готовые документы по регистрации транспортных средств и водительские права. Сектор выдачи готовых документов работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва.

«Таким образом, автовладельцы экономят свое время. Жители города уже ощущают его комфорт. За месяц здесь около 2 тыс. документов было выдано. Из них 771 — по государственной регистрации транспортного средства и 1016 — водительских удостоверений», — сообщила заместитель директора алматинского филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» Айнаш Аубакирова.

Кроме того, в девяти автосалонах, таких как AllurAuto, Hyundai, Mycar, Aster auto, Chanqan, специалисты автоЦОН принимают документы по государственной регистрации транспортных средств.

В Алматы действует четыре спецЦОНа для автовладельцев:

— специализированный ЦОН № 1 — Алатауский район, мкр. Саялы, ул. Аккайнара, 1;

— специализированный ЦОН № 2 — Турксибский район, ул. Б. Майлина, 240а;

— специализированный ЦОН № 5 — Турксибский район, мкр. Кайрат, Кульджинский тракт, 9 к;

— специализированный ЦОН № 6 — Жетысуский район, мкр. Кемель, ул. Аксуат, 118.