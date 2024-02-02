Лучшие компании по достижениям в цифровой трансформации выбрали на Digital Almaty 2024

В церемонии награждения лучших компаний, проектов и лидеров в различных сферах деятельности приняли участие главы правительств стран ЕАЭС.

На полях цифрового форума Digital Almaty 2024 прошла ежегодная премия Digital Almaty Awards. В рамках премии представлено семь ключевых номинаций, включающих нефтяную отрасль, горнодобывающую промышленность, промышленные инновации, лидерство женщин в индустрии, IT-лидерство, экологическую, социальную и управленческую ответственность (ESG), а также блокчейн-технологии.

Победители по номинациям:

— Blockchain Innovation Award — Blockchain Center, Айдана Каскырбек, CEO & Founder;

— Mining Site Digitalization Award — АО «Шубарколь Премиум», Фарит Азизов, генеральный директор;

— Innovative Industrial Solution Award — ТОО «AG TECH», Александр Подвалов, генеральный директор;

— Oil Field Digitalizat — ТОО «KAZPETROL GROUP, Дастан Солтыбеков, директор месторождений;

— ESG Innovation in Industry Award — ТОО «FACEPLATE», Ержан Джанзаков, президент;

— Industrial CIO Excellence Award — ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», Владислав Черепанов, заместитель технического директора по цифровым технологиям и автоматическим системам управления;

— Female Industrial Leadership Award — AO «AltynEx Company», Юлия Алимова, председатель правления.

На награду Industrial CIO Excellence Award номинированы компании, чьи нестандартные и прорывные решения могут определять будущее промышленного сектора. Победитель, «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», представило автоматизированную систему диспетчеризации «ПОЛИНА», которая применяется на открытых горных работах.

«Основное преимущество „ПОЛИНЫ“ перед аналогичными системами — автоматическое распределение самосвалов под экскаваторы. Процесс осуществляется в открытом цикле, динамически, без участия диспетчера. В 2021 году компания Polymetal отказалась от использования сторонних АСД из-за системных недоработок. Решено было разработать и внедрить собственный программный продукт, отвечающий запросам горняков. Процесс занял два года», — рассказали в компании.

Номинация Female Industrial Leadership Award определяет выдающиеся достижения женщин-лидеров в промышленной сфере. В этом году отмечена председатель правления AO «AltynEx Company» Юлия Алимова. В 2023 году под ее руководством произошли большие сдвиги в части реализации инвестиционного проекта по строительству горнометаллургического комбината с мощностью переработки 5 млн тонн руды в Актюбинской области.

Отметим, премия Digital Almaty Awards впервые представлена в 2020 году на форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики». Она направлена на создание стимулов для лидеров из стран ЕАЭС в сфере цифровизации, определение и поощрение лучших практик, влияющих на развитие цифровизации в этих странах.