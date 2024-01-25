Предупрежден, значит вооружен: гаджеты для тревожного чемоданчика

Что будет полезно взять с собой в случае землетрясения?

Ночь 23 января наверняка надолго запомнится алматинцам, вынужденным покинуть свои теплые кровати из-за сильного землетрясения. Подобных толчков город не ощущал уже очень давно, и многие оказались не готовы к такому.

Сейчас депутаты, операторы связи и Минцифры не могут договориться о том, какие причины озвучить в качестве оправданий отсутствия рассылки о землетрясении в Алматы. Напомним — на строительство 28 сейсмостанций автоматизированной системы раннего оповещения (АСРО) в Алматы было потрачено 1,1 млрд тенге. Строительство осуществлялось в два этапа: в 2022 году было построено 11 сейсмостанций, а в 2023 году — еще 17. Эта система должна «выдавать сигнал о приближении разрушительной сейсмической волны в автоматическом режиме и заблаговременно оповещать население с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города». Однако она до сих пор не введена в эксплуатацию. Сирены в городе молчали, несмотря на ежемесячные «тренировки».

А на создание и развитие службы 112, которая была запущена в 2015 году, было потрачено около 10 млрд тенге, и еще 5 млрд планировалось потратить в 2023 году. Тем не менее, рассылка от всем известного своими уведомлениями о туманах сервиса 112 начала поступать только после двух часов ночи (с просьбой не паниковать) и утром (уже с важной информацией о местах сбора и телефонах горячей линии).

Хотя именно информации об открытых пунктах приема населения, телефонах горячей линии и базовых правилах поведения при землетрясении так не хватало алматинцам во время и после землетрясения. Многие выбегали раздетыми на холод, спускались по лестницам многоэтажек во время толчков и даже выпрыгивали из окон вторых и третьих этажей. Между тем, на телефоны владельцев Android пришло оповещение от Google, по разным сообщениям пользователей — заранее, от минуты до десяти секунд до ночного землетрясения. В уведомлении присутствовала информация об очаге землетрясения, магнитуде, а также дополнительные советы по безопасности.

Депутаты говорят «был сбой», а Минцифры — «сбоя не было». Пока профильное ведомство ищет правду и собирается принимать новый законопроект, а также говорит о финансировании еще одного программного решения, мы расскажем, какие гаджеты будет полезно держать под рукой на случай различных катаклизмов, или даже положить в тревожный чемоданчик.

В ситуациях, когда традиционные источники энергии могут быть недоступны, различные устройства могут стать незаменимыми помощниками для того, чтобы оставаться в безопасности и по возможности получать информацию, а также поддерживать связь с близкими.

Вот некоторые из полезных девайсов, которые могут пригодиться в чрезвычайных ситуациях:

— Смартфон с активной SIM-картой. Смартфоны могут быть использованы для связи с близкими, получения информации о погоде и чрезвычайных ситуациях, а также для навигации, ориентирования и оказания первой помощи. Здесь также нелишним будет вспомнить и об обычном «кнопочном» телефоне. Они держат заряд гораздо дольше смартфонов, поэтому могут пригодиться для связи при длительном отсутствии доступа к источникам питания. Ну и, как минимум, в них есть фонарик.

— Портативные зарядные устройства, пауэр-банки с набором универсальных кабелей. Их лучше иметь несколько, с разной мощностью, и периодически проверять заряд, чтобы в час X они были в полной готовности. Они будут полезны для зарядки смартфонов, радиоприемников и других устройств в случае отключения электроэнергии. В этой же категории можно упомянуть зарядные адаптеры со встроенным аккумулятором, которые способны заряжать не только смартфоны и мелкую технику, но и ноутбуки, а также пуско-зарядные устройства для автомобилей с возможностью зарядки гаджетов (часто оснащаются еще и фонариком). Запас батареек тоже будет нелишним.

— Фонарики. Или пауэр-банки с фонариками. Смысл тот же — держать в готовности. Будут полезны при отключении электроэнергии, а также в случаях, когда вы оказались неизвестно где или ждете помощь. Фонариком можно подать сигнал SOS. Кстати, нелишним будет его выучить и научить детей — сигнал SOS можно подать визуально, вырисовывая в воздухе или на земле последовательность из трех точек, трех тире и трех точек. Кстати, SOS можно подать и звуковым сигналом — три коротких, три длинных и три коротких звука.

— Радиоприемники с питанием от батареек. Да, это те устройства, о которых многие из нас уже давно забыли — убрали на дальние полки, балконы или вовсе выкинули. Тем не менее, в Алматы, который находится в сейсмически активной зоне, радиоприемники не стоит списывать со счетов. Кстати, вспомним истории печально известного января 2022 года, когда был отключен интернет и ТВ-вещание. Именно экстренные выпуски радиовещания стали одним из первых источников, откуда можно было получить информацию. Радиоприемники могут быть использованы для получения информации о ситуации и погодных условиях, даже если интернет или мобильная связь недоступны. А помните, раньше в квартирах еще были радио-точки?

— Мини-радиостанция. Очень полезная вещь — она даст возможность поддерживать связь с близкими, даже если телефонная связь недоступна. Это может быть особенно важно, если вы оказались разделены с семьей или друзьями во время землетрясения. Кроме того, ее можно использовать для передачи сигнала SOS. Для этого необходимо настроить передатчик на частоту 2182 кГц и передать последовательность из трех точек, трех тире и трех точек. Эта частота по всему миру используется для передачи сигналов бедствия, вызова и аварийного оповещения. В Казахстане частоту 2182 кГц используют службы 112, служба гражданской защиты, служба морской безопасности и служба авиации.

— Спутниковые телефоны. Тот девайс, который вряд ли купит себе обычный пользователь, если только он не заядлый путешественник, рыбак или охотник. Тем не менее, спутниковые телефоны могут обеспечить связь даже в районах, где инфраструктура разрушена или отсутствует мобильная связь.

— Компас. Полезная штука, если вы умеете им пользоваться. Если нет, стоит научиться. Компас может быть использован для ориентирования в незнакомой местности, а также в случаях, когда вокруг завалы, и вы не знаете, где находитесь.

— Трекеры GPS для себя и близких. Они помогут отслеживать местоположение в случае, если вы потеряетесь.

— Портативные электро-грелки. Есть очень компактные варианты, выдающие, тем не менее, нагрев порядка 45-55 градусов. Также стоит обратить внимание на стельки, перчатки, жилеты, шарфы и даже куртки с подогревом. Все это будет очень кстати, если вдруг вы вынуждены провести значительное время на холоде.

— Термос или термо-кружки с подогревом. Подойдет для того, чтобы дольше сохранить теплые напитки или пищу.

— Походный фильтр для очистки воды и портативные УФ-лампы для ее обеззараживания. Будут полезны во всех случаях, когда у вас нет доступа к питьевой воде. Многие из моделей походных фильтров оснащаются дополнительным функционалом — компасом, свистком, аварийным сигнальным зеркалом.

— А вот одна интересная находка с китайских торговых площадок — полиморфные гранулы. Их достаточно размягчить в горячей воде, после чего материалу можно придать любую форму. После остывания он затвердеет. Подходит для мелкого срочного ремонта неисправностей утвари или инструментов.

При выборе гаджетов и устройств, которые вы держите на случай чрезвычайной ситуации, нужно учитывать несколько важных факторов — длительность автономной работы, простота использования, устойчивость к повреждениям. Необходимо их регулярно проверять и держать в актуальном состоянии — батарейки обновлять, аккумуляторы — заряжать.

Следующие пункты совершенно не относятся к гаджетам, но мы не можем не упомянуть о них — это то, что обязательно должно быть в вашем тревожном чемоданчике:

— Аптечка с набором лекарств и медицинских принадлежностей для оказания первой помощи, а также запас на некоторое время тех лекарств, которые вы или ваши близкие принимаете на постоянной основе.

— Все важные документы — оригиналы, если вы держите их в одном месте и успеете быстро взять с собой, или копии.

— Запас воды и снэков.

Представители МЧС напомнили правила поведения при землетрясении. Об этом тоже важно помнить, особенно учитывая, насколько мы все оказались не готовы к произошедшему: «Если вы находитесь в помещении, займите безопасное место. Укройтесь в проеме внутренней двери или в углу комнаты, в проемах несущих стен. Не выбегайте на балкон, стойте дальше от окон и тяжелых предметов. Не выбегайте из здания, дождитесь, когда закончатся толчки, и только тогда покиньте помещение. Не пользуйтесь лифтом. Отключите воду, газ, электричество перед уходом. Возьмите с собой „тревожный чемоданчик“, в котором должны находиться фонарик, аптечка, документы. Если вы находитесь на улице, найдите открытую площадку подальше от зданий и линий электропередач».