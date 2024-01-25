Ведомство планирует внести изменения в закон о гражданской защите, для отправки мгновенных сообщений.

Операторы связи в соответствии со статьей № 6 закона о гражданской защите обязаны делать массовую SMS-рассылку во время ЧС. Они ее делают, но проблема в технологии, сообщил вице-министр цифровизации Асхат Оразбеков, поясняя медленную SMS рассылку во время землетрясения в Алматы, передает Sputnik.

«SMS доходят достаточно медленно. В режиме ЧС оперативно оповестить граждан о ситуации, или направить куда-то, предоставить информацию куда они могут пойти, невозможно», — заявил замминистра на брифинге в мажилисе.

Есть ли технологии, которые позволят мгновенно оповещать о ЧС, уточнили у Орзбекова журналисты.

«Технологии есть. Мгновенные сообщения, которые выходят поверх экрана, каким бы приложением вы ни пользовались. Если телефон включен, вы будете получать такое сообщение. Такое решение есть и у нас в Казахстане. У операторов связи оно разработано. Более того оно протестировано совместно с МЧС. Буквально вчера мы с депутатами обсуждали этот вопрос. Мы планируем в закон о гражданской защите в статью № 6 внести норму, которая позволяет такое решение использовать. Со стороны государства требуется финансирование», — ответил вице-министр. Однако стоимость такого решения он назвать не смог.

Штрафы операторам связи за медленную рассылку SMS-оповещения во время ЧС не предусмотрены, заключил Асхат Оразбеков. Днем ранее начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил, что из-за большой плотности населения в Алматы операторы не успевают рассылать SMS, поэтому в случае землетрясений рассылки не производят.

Напомним, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января в 00.09 часов по времени Астаны (22 января в 18.09 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Китая и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Глубина залегания источника 65 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла. Между тем очевидцы описывают ощущения от толчков — раскачивались люстры, из шкафов падала посуда, отваливалась штукатурка, многие эвакуировались из домов — они не согласились с оценкой сейсмологов. Позднее в официальное сообщение о землетрясении внесли правки, повысили уровень ощутимости до 5 баллов.