Почему рассылки о землетрясении алматинцы получили от мировых сервисов?

В Минцифры ответили на вопрос, который волновал многих пользователей смартфонов.

После землетрясения в Алматы депутаты мажилиса подняли вопрос о том, почему на телефоны алматинцев оповещения о землетрясении пришли от мировых сервисов, а не от МЧС и национального оператора, передает Sputnik.

«Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но не от нашего МЧС и не от национального оператора. Возникает такой вопрос: кто должен в критической ситуации позаботиться о нас — Билл Гейтс или Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так, почему не срабатывают каналы связи? В рамках этого законопроекта какое решение мы можем найти?» — возмутился депутат Сергей Пономарев.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что был сбой.

«У нас был сбой, кто в этом виноват, сейчас этот вопрос разбирается. Возможно, источник информации где-то не вовремя подал информацию, где-то система оповещения не сработала. У нас на сегодняшний день в законе действующем есть обязательства оператора связи по рассылке коротких сообщений. Но короткие сообщения — в сроках они никак не ограничены, они могут рассылаться в течение дня и так далее. Наверное, здесь мы видим необходимость пересмотреть и обратить внимание на мгновенные сообщения, по этому обязательству мы можем поработать в рамках законопроекта», — сказала Смышляева.

Тогда как на брифинге вице-министр цифровизации Асхат Оразбек заявил, что, сбоя с рассылкой оповещений казахстанцам не было.

Кроме того, он пояснил, почему оповещения от мировых сервисов были оперативно отправлены на телефоны алматинцев.

«Потому что Google по сетям интернет использует свои технологии, которые позволяют точечно доставить контент до абонента. Когда вы смотрите Youtube, каждый может себе выбрать контент, потому что у вас есть персональное соединение с серверами. Оттуда и приходят разные уведомления вам на устройство», — заключил замминистра.