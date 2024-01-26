Huawei представляет ноутбук HUAWEI MateBook D 16 2024: идеальное высокопроизводительное устройство для умного офиса

Призванный помогать студентам и корпоративным работникам, HUAWEI MateBook D 16 2024 имеет компактный и портативный корпус, что никак не сказывается на производительности.

Сегодня Huawei анонсировала выпуск ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024. Ноутбук с большим экраном 16 дюймов теперь стал легче, но все так же способен обеспечивать высокий уровень производительности благодаря мощному процессору Intel Core i9 13-го поколения, эффективной технологии охлаждения с двумя вентиляторами Shark fin и высокоемкой батарее до 70 Вт*ч.

Раскройте весь свой потенциал: расширяйте горизонты, станьте лучшей версией себя

У всех, кто хочет достичь успехов в работе, учебе или даже просто в играх, есть одно общее свойство — им нужен мощный компьютер, который поможет раскрыть потенциал и подарит возможности для роста и развития. Однако при поисках идеального ноутбука всегда приходится идти на компромиссы. Пользователи, для которых важна производительность, часто вынуждены делать выбор в пользу тяжелых громоздких ноутбуков. Кто-то ищет легкий ноутбук, и в таком случае приходится соглашаться на небольшой размер экрана с ограниченным обзором.

Задавшись целью решить эти проблемы и создать ноутбук с оптимальным размером экрана и производительностью, Huawei разработала обновленную версию HUAWEI MateBook D 16 — ноутбук, который предназначен для активных и целеустремленных пользователей. Представленный в легком корпусе с большим экраном, HUAWEI MateBook D 16 дарит пользователям широкие возможности для творчества, учебы и работы, полностью соответствуя их ожиданиям и требованиям.

Безрамочный экран 16 дюймов: широкий простор для продуктивной работы

Стильный и элегантный корпус HUAWEI MateBook D 16, представленный в футуристичных, но универсальных цветах Космический серый и Мистический серебристый, которые не оставят равнодушными, создан для обеспечения комфортной работы и оптимальной производительности. Новый ноутбук стал легче и весит всего 1,68 кг, а толщина корпуса составляет 17 мм. При этом по размеру экрана HUAWEI MateBook D 16 занимает лидирующее место среди всей серии ноутбуков Huawei, обеспечивая непревзойденный опыт просмотра контента на большом экране. Благодаря узким рамкам увеличен обзор и полезная площадь экрана, которая составляет 90%, что обеспечивает пользователям большое пространство для работы в режиме многозадачности.

HUAWEI MateBook D 16 оснащен новой поворотной петлей, обеспечивающей раскрытие экрана на 180°. Вы можете полностью раскрыть ноутбук и положить на ровный стол, что может быть полезно во время рабочих встреч или для учебы. Кроме того, ноутбук в разложенном виде можно установить на подставку, что позволит использовать пространство рабочего стола более эффективно, если вы подключаете периферийные устройства.

Выдающаяся производительность с процессором Intel Core i9 13-го поколения

HUAWEI MateBook D 16 позволит покорить новые вершины продуктивности с высокопроизводительным процессором Intel Core i9 13-го поколения. Это позволит пользователям легко справляться даже с такими энергоемкими задачами, как программирование, работа с иллюстрациями и видеомонтаж. Процессор Intel Core i9 13-го поколения может обеспечить еще более продуктивную работу с помощью производительного режима и режима Super Turbo, которые можно активировать во время выполнения сложных и срочных задач, когда каждая минута на счету.

Кроме того, ноутбуку HUAWEI MateBook D16 удается еще более эффективно оптимизировать производительность за счет современной системы охлаждения с двумя вентиляторами Shark fin. Используемая технология охлаждения регулирует отвод тепла в ноутбуке, позволяя повысить производительность и избежать сбоев в работе, которые могут возникнуть в ходе работы с файлами большого размера.

Производительность ноутбука всегда зависит от возможностей работы батареи. В ноутбуке HUAWEI MateBook D 16 установлена батарея 70 Вт*ч, емкость которой стала больше по сравнению с предыдущим поколением, в котором использовалась батарея с максимальной емкостью 60 Вт*ч. Обновленные характеристики батареи позволят пользователям использовать ноутбук за пределами дома или офиса, не переживая о том, что батарея может быстро разрядиться.

Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 также оснащен клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм и плавным нажатием, что обычно не свойственно для легких компактных ноутбуков. Новый отдельный цифровой блок клавиатуры позволяет пользователям более эффективно работать с графиками, данными и документами, а горячие клавиши обеспечивают прямой доступ к часто используемым функциям для повышения продуктивности.

Первый в мире ноутбук с 5-звездочным сертификатом сигнала Wi-Fi

HUAWEI MateBook D 16 оснащен мощной антенной, которая обеспечивает стабильное беспроводное подключение с усовершенствованными функциями. Это первый ноутбук, получивший 5-звездочный сертификат SGS, подтверждающий высокую эффективность передачи сигнала Wi-Fi. Ноутбук прошел множество испытаний скорости приема и передачи сигнала, показав отличные результаты, гарантируя пользователям стабильный и быстрый доступ в интернет.

Для повышения надежности подключения в ноутбуке установлена антенна HUAWEI Metaline. HUAWEI Metaline обеспечивает подключение к сети, даже если источник находится на расстоянии до 270 метров, что помогает значительно снизить вероятность ложного приема сигнала и гарантирует более стабильное соединение. Пользователи могут забыть о медленной загрузке потоковых видео и прерываниях во время конференц-связи с коллегами.

Умные технологии: интеллектуальные функции для эффективной работы

Функция «Суперустройство», которая является стандартной в последних продуктах Huawei, предоставляет простой и быстрый способ сопряжения вашего ноутбука с другими устройствами. Чтобы инициировать подключение, требуется всего лишь перетащить значки. С помощь функции «Суперустройство» можно использовать смартфон HUAWEI как внешнюю систему хранения данных, планшет HUAWEI — как дополнительный монитор, а подключение колонки или наушников HUAWEI сделает прослушивание аудиоконтента более комфортным.

Удаленным работникам понравятся интеллектуальные инструменты для видеоконференций, такие как «Виртуальный фон с ИИ», FollowCam и «Зрительный контакт». Такие функции, как «Звука с ИИ» и «Камера с ИИ» позволят обеспечить конфиденциальность, качественный звук без лишних шумов и отвлекающих факторов и помогут создать приватный конференц-зал в любых условиях.

Чтобы вас точно ничего не отвлекало во время онлайн-встреч, можно использовать функцию «Усиление голоса», которая выделяет и усиливает голос говорящего, подавляя внешние шумы, чтобы собеседник слышал говорящего четко и ясно.