В Казахстане будут штрафовать водителей с помощью «Сергек»

Система общественной и дорожной безопасности будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.

По данным полиции, за 11 месяцев 2023 года под колесами автомобилей погибло 556 пешеходов, из них 478 — на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом. Все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 Кодекса об административных правонарушениях — «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», передает Sputnik.

«Если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если пешеход и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения», — пояснила Актоты Боранова, сказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции министерства внутренних дел.

Камеры Сергек должны не просто фиксировать нарушение ПДД, а также видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия, отметила старший инспектор.

«Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья транспортного средства», — добавила она.

Проект в пилотном режиме запустили в Алматы.