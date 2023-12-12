Электронная оплата проезда в общественном транспорте внедрена во всех регионах страны

Эти системы обеспечивает 14 операторов.

Под координацией Министерства транспорта в рамках поручения Президента РК по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» акиматами регионов внедряется Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. В настоящее время электронное билетирование работает во всех городах республиканского значения и областных центрах.

За последние три года доля безналичных платежей по республике увеличилась с 34% до 79%. Электронная система оплаты проезда способствует улучшению эффективности работы пассажирского транспорта, формированию точной статистической отчетности о распределении пассажиропотока, а также выводу денежных средств из теневой экономики за счет минимизации недобросовестных действий перевозчиков.

С внедрением электронного билетирования появилась возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт, поддерживающих технологию NFC, мобильных приложений банков, операторов электронного билетирования и сотовой связи, отправки SMS-кода, сканирования QR-кода, а также оплаты посредством транспортных карт.