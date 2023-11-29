Возможности идентификационных карт для школьников продемонстрировали Т. Дуйсеновой

Карты обеспечивают доступ в школу и к учебным материалам, получение питания в столовой.

О том, как работают системы идентификационных карт для школьников, рассказали заместителю премьер-министра РК Тамаре Дуйсеновой. Такая система в пилотном режиме введена в столичной школе-лицее № 95. Помимо карт есть возможность использования биометрии на случай, если ученик забыл или потерял карту.

«По карте ученику будут доступны материалы в библиотеке, оплата в школьной столовой и проезд в городском автобусе», — отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Все это и продемонстрировали наглядно вице-премьеру. К слову, в этой столичной школе бесплатным питанием обеспечено порядка 900 учащихся начальных классов и 36 детей из социально уязвимых семей. А доступ к данным по картам имеют только родители.

«Цифровизация повседневных процессов очень важна для нас. Это касается не только удобства для школьников и родителей или прозрачности системы. Здесь есть и аспект обеспечения безопасности детей», — отметила Тамара Дуйсенова.

Аналогичные системы, так же в пилотном режиме, работают в школах Шымкента, Актюбинской и Мангистауской областей. Уже со следующего года Минпросвещения планирует внедрить технологию и в других регионах страны.