Казпочта и технологии: эффективный симбиоз

24 ноября в Астане прошел Qazpost Demo Day 2023, где были представлены IT-итоги года и цифровые проекты Казпочты.

Мероприятие объединило свыше 150 представителей цифровой сферы и стало одним из крупнейших demo дней в 23 году. С приветственным словом выступила председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова.

«Мы с радостью сообщаем об изменениях в нашей компании. Сегодня „Казпочта“ — это не только газеты и письма. Мир меняется в сторону электронной коммерции. Чтобы шагать в ногу со временем, мы активно развиваем IT направление для оптимизации и модернизации наших процессов», — отметила глава компании.

В рамках мероприятия были озвучены результаты трансформации АО «Казпочта» и направления QazPost Digital. Спикеры также рассказали о проектах Qazpost Geo, QazPost Keruen для покупок на маркетплейсах США и Европы и новом приложении QazPost Market, которое объединяет почтовые и финансовые сервисы, а также социальный маркетплейс.

«У нас на глазах „Казпочта“ стала прогрессивной компанией, использующей инновации во всех ступенях своего развития. Передовые решения современности становились основой для расширения почтово-финансовой инфраструктуры. Для этого развивают фулфилмент-центры, открывают пункты выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяют сеть складских помещений и почтоматов. И я этим очень горжусь!», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Цифровой офис Казпочты планирует и дальше выводить новые и доработанные сервисы, в том числе — финансовые. Благодаря масштабным доработкам в части проведения платежей, взаимодействия с международными платежными системами и open banking Казпочта стала финансовым агрегатором и оператором пилотного проекта НБ РК «Цифровой тенге», позволяющего осуществлять безналичные платежи в местах с ограниченным доступом к интернету.

«Мы видим свою миссию в предоставлении хорошего сервиса за счет цифровых технологий и снижения стоимости обслуживания клиентов. Для этого мы проводим работу сразу в нескольких направлениях: развитие IT-инфраструктуры, борьба с мошенничеством, расширение партнерства с маркетпейсами, построение собственной экоструктуры, доработка финансовых сервисов, оптимизация архитектуры и перестроение процессов. Такой подход уже позволил нам сэкономить более 600 млн тенге только IT-бюджета», — сообщила Асем Болтажан (Нургалиева), CEO офиса Qazpost Digital.

В мероприятии приняли участие Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, председатель правления «Отбасы Банк», вице-министры промышленности и строительства Ильяс Оспанов, здравохранения — Бейбит Есенбаев, юстиции — Бекболат Молдабеков, обороны — Дархан Ахмедиев, руководитель и основатель стартапа W2W Крис Шелдрик, IT- компании, партнеры и клиенты Казпочты.