Каким будет новый налоговый кодекс?

Сервисная модель, упрощенный контроль и цифровизация.

Проект нового налогового кодекса обсудили на заседании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра РК Ерулана Жамаубаева. В рамках исполнения поручения Главы государства в законопроекте планируется сместить акцент на налоговое администрирование. Рассматривается внедрение новой сервисной модели взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Ожидается сокращение отчетности, упрощение налогового контроля и цифровизация всех процессов.

Для формирования понятной и предсказуемой фискальной политики в стране все новые подходы и планируемые изменения будут отражены в соответствующей концепции налоговой политики. Сам же Кодекс предлагают принять без отдельного закона о введении в действие.

Продолжается и проработка концептуальных вопросов законопроекта в части введения дифференцированных налоговых ставок в зависимости от секторов экономики. Необходимость таких изменений неоднократно отмечал Президент РК в послании народу Казахстана, а также в других своих выступлениях.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» дополнительно проработать ряд обсуждаемых вопросов в рамках проекта налогового кодекса.