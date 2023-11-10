IT-специалисты празднуют свой профессиональный праздник

В Казахстане второй год отмечают День цифровизации и информационных технологий.

В прошлом году постановлением правительства 10 ноября был определен Днем цифровизации и информационных технологий. Появление нового профессионального праздника инициировано МЦРИАП в целях поддержки работников этой сферы. В ИТ-отрасли в стране трудится более 182 тыс. человек.

В честь праздника Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провело торжественное мероприятие. В праздновании участвовали депутаты мажилиса, цифровые вице-министры, представители различных IT-компаний и бизнес-структур.

Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин отметил роль цифровизации в современном мире и рассказал о ее возможностях для развития разных отраслей страны в том числе и для улучшения процесса получения государственных услуг.

«Цифровизация оптимизирует жизнь казахстанцев, охватывая различные сферы жизни, такие как экономика, образование, медицина и другие. Сегодня, имея всего один смартфон, граждане, могут сэкономить время и получить множество услуг, не выходя из дома. Услуги по оформлению паспорта, получению удостоверения личности, регистрации по месту жительства, оформлению прав на недвижимое имущество стали повседневной рутиной среди людей. В настоящее время в РК доступно 1353 государственные услуги, из которых более 92% или 1247 оказываются в электронном формате. За 10 месяцев 2023 года было оказано более 42 млн услуг. Это значит, что в месяц оказывается более 4 млн, или более 150 тыс. услуг в день. Однако за этим стоит множество процессов и усилий граждан, которые способствуют цифровизации нашей страны», — отметил Багдат Мусин.

Он также подчеркнул, что более 13 млн человек получают услуги через смартфон, а в 2023 году более 10 млн услуг получено с помощью приложения eGov mobile. Наиболее часто используемые 29 цифровых документов переведены в цифровой формат. В рамках цифровой трансформации получение некоторых услуг (нотариальные, банковские) сократилось с 28 дней до 1 дня. В стране также состоялся запуск «Видео ЦОН». Теперь казахстанцы могут получать не только консультации, но и отдельные виды услуг с помощью биометрической технологии, упрощена процедура получения электронной подписи.

В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего форума Digital Bridge 2023, участники поделились опытом и вспомнили, как создавалась цифровая инфраструктура в стране.

Министр вручил нагрудные знаки «Үздік цифрландырушы» 46 сотрудникам и партнерам, проработавшим более 15 лет в IT-отрасли. Также за лучшее освещение темы цифровизации были награждены журналисты и представители СМИ, участвовавшие в конкурсе «Digital Kyran».

«В будущем сфера цифрового развития будет потенциальной сферой, которая внесет свой вклад в привлечение инвестиций в Казахстан и экспорта нашей отечественной продукции», — подытожил Багдат Мусин.

Сегодня в рамках празднования Дня цифровизации проходит встреча «10.11: новое поколение IT-лидеров». Организована онлайн-трансляция с мероприятия.