13 млрд тенге выманили интернет-мошенники у казахстанцев

В МВД заявили, что случаи совершения киберпреступлений в Казахстане участились.

С начала 2023 года в Казахстане выявили 15,5 тыс. преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Рустем Дюсетаев. В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму 13 миллиардов тенге, передает Liter.kz.

Самым распространенным способом остается онлайн-торговля. Таким способом совершено почти семь тысяч мошенничеств. Правоохранители выявили 1 600 фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. С начала года жертвами схем по якобы быстрому заработку стали 1 200 казахстанцев. Они вложили свои деньги в несуществующие инвестпроекты.

«Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми „менеджерами“ и „брокерами“ проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов», — пояснил спикер.

После прохождения по фишинговым ссылкам тысяча граждан осталась без средств на своих счетах.