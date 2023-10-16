Проконсультироваться с налоговиками можно будет по видеозвонку

Услуга доступна с 16 октября.

Контакт-центр комитета госдоходов с 16 октября запускает консультации для налогоплательщиков по видеосвязи. Цель пилотного проекта — предоставление налогоплательщикам консультационных услуг в более удобном и быстром для восприятия формате, передает Kazpravda.kz.

Для звонка нужно будет кликнуть на специальный QR-код либо на ссылку «Видеозвонок» на портале комитета государственных доходов, либо в Salyqbot в Telegram.

«Сервис предоставляет возможность направления абонентам текстовых сообщений и необходимых ссылок в ходе видеоконсультации. Режим работы контакт-центра: в будни (понедельник–пятница) — с 9:00 до 18:30», — сообщили в ведомстве.