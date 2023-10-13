Багдат Мусин рассказал, как Казахстан станет крупнейшей IT-страной в Центральной Азии

На Digital Bridge Forum эксперты и лидеры отрасли рассмотрели актуальные вопросы развития IT-сферы в стране.

В первый день Digital Bridge Forum состоялась панельная сессия на тему «Казахстан — IT-страна», где отдельное внимание уделено интеграции IT-решений в повседневную жизнь граждан и анализу профессий будущего в контексте цифровизации экономики Казахстана. Выступая на этой сессии, Багдат Мусин, глава МЦРИАП, рассказал о том, как Казахстан станет крупнейшей IT-страной в Центральной Азии.

В своем выступлении министр отметил, что сегодня Казахстан демонстрирует впечатляющие достижения в сфере цифровизации. Он сделал упор на развитие инфраструктуры, цифрового правительства, инноваций и подготовки кадров, подчеркнув, что эти усилия делают Казахстан преуспевающей страной в области цифрового развития в Центральной Азии.

«Форум способствует развитию IT-отрасли в Казахстане, привлекая зарубежные инвестиции и крупные международные компании, что, в свою очередь, положительно влияет на экономическую статистику страны в сфере IT», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На сессии также выступили министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджана Кристина Дорош, глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Эксперты и лидеры отрасли рассмотрели актуальные вопросы развития IT-сферы в стране, обсудили инвестиционный климат, оценили потенциал и перспективы развития стартапов, затронули вопросы государственного регулирования в сфере цифровых технологий.

Digital Bridge 2023 объединил на своей площадке свыше 300 IT-компаний, больше 100 инвесторов, 400 спикеров со всего мира и бизнес-ангелов, больше 100 стартапов из 30 стран мира. На ярмарке было предложено около 500 вакансий от местных и зарубежных IT-компаний в сфере информационных технологий, data science, blockchain и других.

Напомним, в рамках форума проходят такие масштабные мероприятия, как встречи one-to-one с Главой государства, более 30 панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, мероприятия от Google for Startups.