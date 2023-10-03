Казпочта увеличила доходы почти в полтора раза и перестала быть убыточной

Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову.

Председатель правления Казпочты Асел Жанасова доложила Касым-Жомарту Токаеву об итогах работы нацкомпании за восемь месяцев текущего года. В частности, впервые за пять лет Казпочта получила чистую прибыль. Доходы выросли на 44% (16,7 млрд тенге) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Sputnik.

Нацкомпания планирует расширить филиальную сеть, обеспечить доступ к своим услугам в самых отдаленных уголках Казахстана. Планируется строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании, а также расширить спектр предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.