В Алматы приехали китайские гаджетомобили

Состоялся официальный запуск бренда OMODA в Казахстане.

29 сентября в здании Almaty Theatre прошел анпакинг бренда гаджетмобилей OMODA. На мероприятии представили новую модель кроссовера OMODA C5. Гаджетомобили получили ультрасовременный дизайн с двух- и трехцветной комбинированной окраской и комфортные спортивные сиденья. В автомобилях установлена интеллектуальная система полного привода и усовершенствованная система безопасности, включающая адаптивный круиз контроль, ассистент движения, систему автоматического экстренного торможения, систему мониторинга слепых зон и функцию предупреждения о выезде за пределы полосы. Как отметили представители бренда OMODA, все это делает модель одной из самых безопасных и новаторских на рынке.

«OMODA как развивающийся автомобильный бренд ранее был успешно представлен в Австралии, Мексике, Малайзии и странах Европы. OMODA — это совершенно новый бренд, соответствующий современному образу жизни, который стремится продвигать дизайн и технологии будущего среди молодых пользователей. Казахстан занимает важное положение в Центральной Азии. Стабильное развитие экономики и огромный потенциал автомобильного рынка страны стали предпосылкой для выбора Казахстана в качестве отправной точки выхода бренда OMODA на рынок ЦА. Рынок Казахстана послужит своеобразным плацдармом для новой концепции бренда, которая будет опираться на собственную техническую мощь и будет стремиться обеспечить уникальное будущее и индивидуальность продуктов для казахстанских пользователей. Сегодня мы представляем OMODA C5, а в будущем также запустим диверсифицированную матрицу энергетических моделей, а также новые виды продукты. В будущем OMODA будет активно участвовать в развитии казахстанской автомобильной промышленности и применять наши новейшие технологии и продукцию», — заявил г-н Шон Сюй (Mr. Shawn Xu), CEO OMODA Jaeco International.

OMODA C5, которая уже поступила в продажу в Казахстане, оснащена 18-дюймовыми двухцветными литыми дисками и Т-образными дневными ходовыми огнями с улучшенным обзором в темное время суток. На авто установлены двигатели 1.5 Turbo CVT 2WD (147 л. с.) и 1.6 Turbo DCT7 AWD (150 л. с.). В салоне установлен 10,25-дюймовый ЖК-экран, имеется полнофункциональный голосовой помощник. Расход топлива для модели с передним приводом заявлен 9,5 л. на 100 км в городском режиме и 5,8 л. — трасса. У полноприводной версии расход — 9,4 л. и 6,3 л., соответственно.

«Мы запустили пять глобальных центров исследований по всему миру. При разработке OMODA мы провели множество экстремальных испытаний в различных условиях окружающей среды и дорог в шести регионах мира, чтобы убедиться, что наш автомобиль подходит для любых дорожных условий. В этом году мы откроем 15 шоу-румов в Казахстане, охватывающих 13 городов. Что касается послепродажного обслуживания, мы ввели пятилетнюю гарантию на 150 тыс. км. В будущем мы продолжим предоставлять качественные услуги для удовлетворения потребностей потребителей», — отметил г-н Джефф, генеральный директор OMODA по Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Гаджетмобиль OMODA C5 будет предлагаться в салонах официального дилера ASTER в четырех комплектациях: Comfort 1.5T 2WD (11,89 млн тг), Premium 1.5T 2WD (13,29 млн тг), Comfort 1.6T 4WD (13,79 млн тг), Premium 1.6T 4WD (15,19 млн тг). Версия Comfort отличается от Premium отсутствием передних противотуманок, приветственного света, светодиодных фар, электропривода складывания зеркал заднего вида, панорамного люка и интерьерной подсветки. Также Comfort продается без системы навигации ЭРА-Глонасс, передних датчиков парковки, камеры с обзором 360° и целого набора систем мониторнига и помощи при движении.

«OMODA — это не просто бренд или продукт. Это отражение потребностей и желаний нового поколения, для которого границы между реальностью и виртуальным миром становятся все менее очевидными. Наша целевая аудитория — это активные представители нового поколения, которые живут на стыке эпох, постоянно адаптируясь к меняющимся реалиям и технологиям. Мы уверены, что представленная сегодня модель OMODA C5 займет лидирующие позиции на рынке Казахстана в своем сегменте», — прокомментировал Илья Буланов, СЕО компании ASTER.