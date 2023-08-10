В терминале документирования внедрили бесплатные услуги

На сегодняшний день через терминалы документирования было подано порядка 5000 заявок.

Госкорпорация Правительство для граждан совместно с Министерством внутренних дел РК реализовала возможность льготным категориям граждан бесплатно подавать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования. Ранее они могли подать заявку без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа.

Отмечается, что посредством терминала документирования можно подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности. При этом можно самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото. Система предложит оплатить госпошлину посредством QR кода. При этом система не будет выдавать QR код на оплату гражданам, которые входят в льготную категорию.

От уплаты госпошлин освобождаются:

— герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;

— лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын Қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi»;

— многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»;

— ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;

— лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;

— престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

— граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности — 690 тенге.

Терминалы документирования имеются в ЦОНе в Астане по адресу ул. Керей и Жанибек ханов, 4 и в ЦОНе в Алматы по адресу ул. Маркова, 44.