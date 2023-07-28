Акции Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны

Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon.

28 июля американские депозитарные акции (ADS) компании были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX — на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS.

Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже.

«Бренд Ozon набирает популярность в Казахстане. За последний год продажи казахстанских предпринимателей на площадке выросли в восемь раз. Сегодня с маркетплейсом работает уже более 15 тысяч локальных продавцов. Выход на AIX — это важная мера для защиты интересов наших инвесторов, а также следующий шаг к расширению нашего присутствия в РК» — прокомментировали в Ozon.

Листинг на AIX не влияет на торги на Московской бирже — они продолжатся в обычном режиме. Компания также находится в процессе обжалования решения NASDAQ о делистинге.

Напомним — Ozon работает в Казахстане с 2021 года. Для местных покупателей доступна локальная витрина маркетплейса Ozon.kz, а также организована поддержка на двух языках. Компания запустила два крупных фулфилмент-центра в Алматы и Астане и анонсировала строительство нового логистического комплекса. Также Ozon развивает в Казахстане франшизу сети пунктов выдачи заказов.