Ozon запустил логистический центр в Казахстане

В нем казахстанские продавцы смогут размещать свои товары и продавать их как в Казахстан, так и в Россию.

15 марта в Астане состоялась торжественная церемония в честь завершения строительства фулфилмент-центра компании Ozon. Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес, быстрее доставлять товары покупателям и создать в регионе тысячи рабочих мест. Крупнейший в Казахстане фулфилмент-центр с общей площадью 38 тысяч кв. м. откроется в ближайшие месяцы для приема широкого ассортимента товаров и сможет обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки. На хранении могут находиться до 9 миллионов различных товаров в любых категориях — от продуктов питания до электроники и строительных материалов.

Логистический хаб включает полный цикл «производства» онлайн-заказов — от приема товаров продавцов для хранения до формирования посылки. Товары, находящиеся на хранении в фулфилмент-центре, продаются не только жителям Казахстана, но и на многомиллионную аудиторию покупателей в России.

«Открытие складского комплекса — это инвестиции в развитие электронной коммерции в стране и поддержку местного предпринимательства. Это позволит сократить время сборки товара, а значит, сроки доставки в Россию уменьшатся в 1,5 раза, по территории Казахстана — в 2 раза. Также открытие крупного логистического объекта простимулирует развитие экономики Астаны — после запуска центра на полную мощность появится 2600 рабочих мест», — отметила генеральный директор Ozon в Казахстане Мольдер Рысалиева.

Партнером по реализации первого фулфилмент-центра в Ozon в Казахстане выступил инвестиционный холдинг РК Mercury Properties, который инвестирует в крупные проекты в секторе коммерческой недвижимости и логистической инфраструктуры.

Диас Галиев, заместитель директора холдинга Mercury Properties отмечает: «Это наш первый построенный built-to-suit объект для одного из крупнейших игроков e-commerce СНГ. Мы видим высокую потребность в качественных складских помещениях на рынке, которая особенно выражена в ключевых городах страны. К тому же складская недвижимость сегодня является одним из самых привлекательных сегментов коммерческой недвижимости для инвесторов — как казахстанских, так и зарубежных. Мы рады, что наша команда с участием профессиональных консультантов приложила максимальные усилия для реализации такого масштабного проекта. Этот логистический центр был отмечен в категории „Лучший индустриальный комплекс“ 2022 года по оценке международного жюри Всемирной Федерации недвижимости FIABCI в Центральной Азии».