Freedom Holding Corp. приобрел Arbuz.kz

Онлайн-супермаркет стал третьей площадкой, приобретенной холдингом у Алексея Ли.

Freedom Holding Corp. сообщает о приобретении мажоритарного пакета доли в размере 81,92% в казахстанской компании Arbuz Group. Доля выкуплена у группы частных инвесторов. Ранее, с 2019 года, Тимур Турлов выступал инвестором Arbuz.kz.

«За последние годы Arbuz превратился в один из флагманов казахстанского фудтеха. Удобство, скорость и уникальные технологические решения сервиса способствуют росту его популярности среди населения. Входя в число крупнейших отечественных интернет-площадок, стартап также вносит большой вклад в развитие e-commerce в нашей стране. Текущие тенденции развития сектора в мире и Казахстане в частности указывают на то, что e-grocery вполне может претендовать на роль драйвера развития онлайн-продаж в целом. Интеграция Freedom Bank и Arbuz даст потенциал для непрерывного улучшения сервиса, разработки выгодных бонусных программ, удовлетворяющих потребностям наших клиентов. В свою очередь это позволит нам расширить аудиторию потребления услуг как обеих компаний, так и всей казахстанской экосистемы Freedom и укрепит наше положение на рынке», -прокомментировал Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начал работу в 2011 году, и за это время 205 тысяч уникальных клиентов совершили покупки через указанный маркетплейс. Через семь лет проект возглавила новая команда, состоящая из генерального и операционного директоров Алексея Ли и Руслана Погорелова. Они осуществили перезапуск проекта и нарастили продажи более чем в 90 раз. В среднем в день осуществляется доставка 2500-3000 заказов. Отечественный стартап работает по модели супермаркета с доставкой продуктов питания, напитков, бытовой химии и товаров для дома. Компания имеет собственные склады, сборочную линию и курьерскую службу. В ее планах — поддерживать и развивать Arbuz.kz как лидера рынка в Казахстане по качеству, сервису и ассортименту.

«Я горжусь достижениями нашей команды, которая смогла создать пионера в индустрии онлайн-супермаркетов в Казахстане за несколько лет и удерживать лидирующие позиции в своем сегменте. Занимая уникальное положение на рынке и понимая будущий потенциал, мы активно планировали следующую фазу развития и осознанно откликнулись на предложение Freedom, выбрав его из нескольких доступных вариантов. Рад и за команду, и за компанию в целом, поскольку понимаю, какие перспективы станут возможными при объединении сил с экосистемой Freedom, наиболее близкой нам по духу, качеству и целевой аудитории других компаний в рамках группы», — отметил Алексей Ли, основатель и генеральный директор Arbuz Group.

С апреля 2022 года компания во главе с Алексеем Ли вышла на рынок США под брендом Pinemelon, который начал работать в городе Денвер штата Колорадо. По завершении сделки Pinemelon продолжит развиваться как независимая компания с участием Т. Турлова в качестве одного из инвесторов проекта.