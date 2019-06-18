Arbuz.kz получил новые инвестиции

Тимур Турлов вложил в онлайн-супермаркет 500 тысяч долларов.

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz объявил об успешном закрытии второго инвестиционного раунда в размере 500 тыс. долларов. Инвестором выступил предприниматель и финансист Тимур Турлов. Привлеченный капитал планируется направить на создание нового фулфилмент-центра, пополнение автопарка, расширение ассортимента, а также на дальнейшую разработку собственных IT-систем.

«Проект привлек мое внимание после того, как в него пришла команда, которая в свое время смогла построить один из самых успешных бизнесов в travel e-commerce — Aviata.kz. В кратчайшие сроки им удалось достигнуть значительных результатов, в частности, многократного роста выручки, увеличения количества клиентов и уровня их удовлетворенности от пользования сервисом. Кроме того, Aviata.kz — часть холдинга Chocofamily, в котором я по-прежнему являюсь миноритарным инвестором. Поэтому мне в целом понятна философия ведения подобного бизнеса, и я разделяю принятую стратегию развития. Надеюсь, что Arbuz.kz продолжит и дальше активно расти и развиваться. В свою очередь, я буду принимать участие в проекте не только в финансовом плане, но и делиться своей накопленной экспертизой», — сообщил Тимур Турлов.

Сервис, Arbuz.kz был запущен в 2012 году. В июле 2018 года Алексей Ли, основатель сервисов Ticketon и Aviata, полностью выкупил проект и занялся его активным развитием. В декабре 2018 года Arbuz.kz получил инвестиции в размере 200 тыс. долларов. В целом, за год с момента перезапуска сервис вырос в чеиыре раза, месячный оборот компании составляет 40 млн тенге. К концу текущего года планируется довести оборот компании до 100 млн тенге.

«Инвестиции — это ракетное топливо. Ежемесячно, набирая оборот, мы продолжали сжигать по 10 млн тг., и понимали, что „первая ступень носителя“ почти отработана. К сегодняшнему дню мы „сожгли“ около 400 тысяч долларов, ступень погасла, и был момент оглушительной тишины на хорошей скорости и высоте. Год назад было много скепсиса, и нас называли отчаянными ребятами. Мы прошли самый опасный период. Если первый инвестиционный раунд был на проверку гипотезы, то второй — на активный рост и развитие. Мы все так же чувствуем большую ответственность перед всеми, кто верит в нас — клиентами, инвесторами и партнерами, и как команда будем прилагать максимум усилий», — заявил Алексей Ли.