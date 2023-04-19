Tech Garden объявил о юбилейном технологическом марафоне AMK DAY

«Актюбинсая медная компания» выставила четыре задачи на общую сумму более 1 млрд тенге.

АКФ «ПИТ» Tech Garden объявляет о проведении юбилейного технологического марафона «AMK DAY», который состоится 21–22 апреля в Алматы на горнолыжном курорте Shymbulak. Задачи марафона уже доступны на Smart Industry Management Platform (SIMP). Это четыре задания на общую сумму более 1 млрд тенге от крупного предприятия-недропользователя, который озвучен впервые — «Актюбинская медная компания».

ТОО «Актюбинская медная компания» специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд. Производственные объекты расположены в Хромтауском районе Актюбинской области. В состав предприятия входят горно-обогатительный комбинат, состоящий из двух обогатительных фабрик общей мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, и два карьера на месторождениях «50 лет Октября» и «Приорское». Производительность обогатительных фабрик АМК составляет до 60 тыс. тонн меди и до 45 тыс. тонн цинка в концентратах в год.

В рамках мероприятия Tech Garden предлагает насыщенную программу, включающую питчинг IT-компаний и воркшопы экспертов.

Прием заявок на технологический марафон открыт для решения следующих задач:

— Внедрение LIMS (Цифровая платформа автоматизации деятельности лаборатории).

— Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом группы компаний операторов месторождений с общей обогатительной фабрикой.

— Внедрение цифровой платформы «Помощник флотатора» по обогащению шихты руд месторождений.

— Внедрение «Горно-геологической информационной системы».

Технологический марафон — это уникальный продукт фонда, который проводится с 2022 года для реализации решений по цифровой трансформации в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовом секторе и энергетике. На одной площадке собираются представители промышленного сектора и научной среды, IT-компании, эксперты и отраслевые медиа для обсуждения задач и предлагаемых решений, а также для обмена знаниями и опытом.