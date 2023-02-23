Цифровизация казахстанского футбола: клубы получат доступ в систему Wyscout

Мировая платформа по анализу спортивных данных Hudl приходит в Казахстан.

Компания предоставит футбольным клубам страны возможности для анализа технико-тактических действий футболистов, их физической активности и оперативном управлении командой по ходу игр. В перспективе IT-решения помогут повысить квалификацию тренеров, вырастить новое поколение аналитиков и изменить подход к подготовке молодых футболистов, передает Sputnik.

С нового сезона казахстанские футбольные клубы получат доступ в систему Wyscout. Соглашение о сотрудничестве между Hudl и Профессиональной футбольной лигой Казахстана уже подписано. Оно открывает перед клубами не только возможности в части доступа к данным сервиса, но и в области подготовки квалифицированных аналитиков. Существует договоренность, по которой компания проведет для представителей клубов несколько обучающих сессий, первая из которых состоялась во время сборов команд в Турции.

«Использование в работе современных аналитических инструментов, которые теперь доступны нашим клубам, это большое подспорье в деле развития казахстанского футбола», — считает президент профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох.

Получив доступ к массиву информации, который обрабатывает сервис, тренеры и аналитики смогут оперативно принимать более мотивированные решения в подготовке команд, разборе игры соперников и управлении командой по ходу матчей. Кроме того, архив статистики поможет скаутам в поиске талантов и детальном выборе футболистов при формировании составов, полагает Шох.

«Не стоит забывать, что это именно инструменты, которыми надо уметь пользоваться. Ни одна программа не способна выполнять работу за тренера или селекционера, они должны взять их на вооружение и продолжать развиваться как профессионалы», — подчеркнул он.

Компания Hudl сотрудничает с десятками тысяч команд в 40 видах спорта по всему миру, предоставляя услуги, программное обеспечение и оборудование для анализа собственной игры и подготовки к соперникам. По заявлениям компании, ее услугами регулярно пользуются порядка 6 миллионов специалистов.

«Мы очень довольны тем видением для казахстанского футбола, которое мы разработали вместе с ПФЛК и Казахстанской Федерацией футбола», — подчеркнул региональный директор компании по Северной и Восточной Европе Алан Фэрбенкс.

Своей целью представитель компании назвал воспитание следующего поколения тренеров и аналитиков в стране.

«Планируем создать для них экосистему видео- и аналитических данных, а также предоставлять самые современные технологии, которые помогут в развитии казахстанскому футболу», — поделился он.

В Казахстане тренеры-аналитики пока остаются штучным товаром, но приход в страну современных цифровых продуктов способен изменить ситуацию. Тем более в идеале доступы к сервису должны получить штабы не только взрослых профессиональных команд, но и детские тренеры, работающие со старшими возрастами в футбольных центрах и академиях.