Более тысячи криптоэнтузиастов и экспертов отрасли посетили Blockchain Day

В рамках международного форума Digital Almaty состоялся Kazakhstan Blockchain Day 2023.

Ведущие эксперты обсудили вопросы развития индустрии майнинга цифровых активов в Казахстане, перспективы развития криптобирж, а также видение и подходы внедрения технологий Web 3.0. Kazakhstan Blockchain Day длился два дня и собрал более 1000 слушателей, которые приняли участие в трех панельных сессиях. Участники экосистемы обозначили проблемы, которые мешают развитию в стране майнинговой индустрии — это глобальный энергокризис, законодательные моменты и налоговые обложения.

Председатель правления Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Сапар Ахметов, подводя итоги прошедшего года для криптовалютного рынка, подчеркнул снижение доли Казахстана в мировом хэшрейте Биткоина.

«Прошедший год стал испытанием для многих участников рынка. Согласно данным анализа вице-председателя венчурного фонда Climate Tech Дэниела Баттена, доля Казахстана в мировом хэшрейте Биткоина снизилась до 6,4% по сравнению с первым кварталом 2022 года (18%)», ー сообщил глава Ассоциации.

Автор и разработчик регуляторной песочницы и регулирования криптовалют и криптобирж в МФЦА Асылбек Давлетов добавил, что международные криптосообщества с 2018 года проявляют интерес к Казахстану, и благодаря регулятору рынок обещает стать прозрачным и выгодным для всех участников.

Эксперт по блокчейну, специалист из криптовалютной биржи XIGNAL (Южная Корея) Ким Джин Ёнг добавил, что рынок криптовалют сейчас развивается очень динамично и вместе с этим появляется все больше новых правил от регуляторов. Спикер выразил надежду, что вместе с регулированием инвесторы и стартапы из блокчейн-индустрии получат больше инструментов, особенно в вопросах защиты интеллектуальной собственности.

Во второй день Kazakhstan Blockchain Day состоялась панельная сессия «Web 3.0: новая Интернет революция», в рамках которой стартовал проект по внедрению концепции Web 3.0 c участием Всемирного экономического форума и экспертов в области блокчейна. Во время дискуссии актуальными мнения поделились представители казахстанских и международных корпораций. Спикеры отметили, что переход к Web 3.0 не может быть стремительным — необходимо время для развертывания всех децентрализованных технологий на рынке.

«Есть уже проекты, которые расплачиваются криптой, потому что клиенты понимают удобство процесса, также ярко проявлено в гейминге и в создании NFT. Мы движемся к этому процессу, но самое главное — понимать, куда ты вкладываешь деньги. Иногда перспективный проект может рухнуть в долю секунды. Главное — знать, куда вкладываются деньги, и не вестись на информационный шум», — отметил генеральный менеджер Mastercard в Казахстане и Центральной Азии Рафал Трэпка.